Затишье перед бурей: ученые предупреждают о мощной магнитной вспышке на Солнце

Ученые считают, что в ближайшее время следует ожидать вспышек класса Х и мощных геомагнитных бурь.

Солнечное пятно под названием AR3089 не проявляло своей активности целую неделю, но ученые прогнозируют, что все может измениться уже в ближайшие дни.

По словам астронома Тони Филипса, подобное поведение солнечного пятна можно считать затишьем перед бурей. Ученые считают, что это пятно потенциально может создать мощные из возможных на Солнце вспышек.

Об этом пишет Forbes.

Астрономы называют солнечное пятно AR3089 потенциально опасным, которое может сделать серию солнечных вспышек Х-класса, которые будут сопровождаться самыми большими корональными выбросами массы. Это потоки заряженных солнечных частиц или плазмы, которые вырываются с огромной скоростью с Солнца в космос. Сейчас солнечное пятно AR3089 направлено к Земле.

Вспышки на Солнце ученые разделяют на 5 типов по мощности выделяемой ими энергии. Вспышки Х-класса находятся на вершине этого списка, в котором по увеличению мощности расположены вспышки класса А, В, С и М.

Ранее ученые сообщили, что небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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