Затмение, 7 секунд и миллионы смертей: Сеть всколыхнула теория о страшной катастрофе 12 августа 2026-го

Солнечное затмение / © Pixabay

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В Сети распространяют слухи, что во время солнечного затмения — 12 августа 2026 года — Земля потеряет гравитацию на 7 секунд, что приведет к гибели миллионов людей. Однако это не так.

Об этом сообщает IFLscience.

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Другое издание Snopes рассказало, что этот фейк опубликовал пользователь с ником mr_danya_of в Instagram в начале января 2026 года. Впоследствии его учетная запись стала недоступной.

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Он утверждал, что «12 августа 2026 мир потеряет гравитацию на 7 секунд. NASA знает. Они готовятся, но не говорят нам почему». По его словам, это приведет к «40 миллионам смертей людей», которые внезапно попадают из-за потери гравитации.

Видео собрало почти 62 000 лайков и было распространено 268 000 раз только в Instagram.

Пользователи социальных сетей утверждали, ссылаясь на какие-то материалы, что в ноябре 2024 года произошла утечка секретного документа NASA под названием «Проект Якорь». Он якобы раскрыл, что агентство знает о космическом событии и организовало специальную подготовку к нему.

Теория сговора?

Эксперты проанализировали каждый факт, приведенный в том сообщении.

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Первое — дата. Они считают, что 12 августа 2026 года был очень удачным выбором для теории заговора о конце света, поскольку в этот день ожидается полное солнечное затмение, которое можно увидеть от Арктики до Испании. Они объясняют, что люди любят связывать затмение с бедствиями.

Второй момент — 7 секунд. Специалисты привели первый закон динамики, согласно которому, находящееся в состоянии покоя тело будет оставаться в состоянии покоя, если на него не будет действовать внешняя сила, а тело, движущееся с постоянной скоростью, будет двигаться прямолинейно, если на него не будет действовать внешняя сила.

Под действием силы тяжести вы чувствуете равную по силе и противоположную реакцию, отталкиваясь от пола. Когда сила тяготения волшебным образом исчезнет, эта реакция оттолкнет вас, но она будет недолгой.

Третье — гравитационные волны. Они настолько слабы, что для их обнаружения человечеству пришлось создать детекторы, которые осуществляют одни из самых точных измерений в истории. К тому же, такие волны фиксируют лишь в последние секунды перед столкновением космических объектов — заранее «увидеть» их невозможно.

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«Поэтому утверждение, что NASA якобы научилось заранее предсказывать гравитационные волны, звучит абсурдно. Будь это правдой, человечество имело бы технологии, которые фактически противоречат современной физике. К тому же, гравитационные волны исследует не NASA, а международное научное сотрудничество LIGO–Virgo–KAGRA», — отметили в издании.

Ученые уверены, что практически невозможно, чтобы планета очень быстро потеряла свою массу. Ведь любой имеющий массу объект создает гравитационное поле. Так что истории о том, что «гравитация Земли выключится», не имеют под собой научной основы.

Солнечное затмение 12 августа 2026-го — где в Украине можно будет наблюдать за явлением

Напомним, 12 августа 2026 года произойдет солнечное затмение. В Киеве явление начнется примерно после 20:00, в это время Луна закроет лишь небольшую часть солнечного диска. В западных областях Украины затмение будет более заметным.

Эксперты не рекомендуют смотреть на солнце без очков. Если их нет, то для этого подойдут простые вещи. Это картон, кухонный дуршлаг или пустая коробка из-под хлопьев.

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