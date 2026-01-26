"Затмение века": когда три континента погрузятся во тьму

Солнечное затмение / фото иллюстративное / © Фото из открытых источников

В августе 2027 года произойдет уникальное солнечное затмение, которое по своей продолжительности станет самым масштабным в XXI веке. Явление охватит часть Европы, Африки и Ближнего Востока, погрузив эти регионы в темноту более чем на шесть минут. Ученые рассматривают событие не только как редкое явление, но и как большой природный эксперимент для изучения влияния на экосистемы и стабильность солнечной энергетики.

Где именно будет проходить путь полной фазы, какие страны окажутся в эпицентре события и смогут ли наблюдать за небесным явлением жители Украины — в материале ТСН.ua.

Где и когда смотреть

Мир готовится к одному из самых масштабных астрономических событий века. 2 августа 2027 года полное солнечное затмение пройдет над Южной Европой, Северной Африкой и Ближним Востоком. По подсчетам ученых, в зоне полной фазы окажутся около 89 миллионов человек, для которых солнечный день на несколько минут превратится в жуткие сумерки, пишет Ecoticias.

Как сообщает NASA, путь солнечной тени начнется над Атлантическим океаном и пересечет Гибралтарский пролив. Полную фазу этого явления можно будет наблюдать в таких странах:

Европа — южное побережье Испании (в частности города Кадис и Малага);

Африка — Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет и Сомали;

Ближний Восток — Саудовская Аравия и Йемен.

Хотя Италия не попадает в центральную полосу, жители Рима и Ватикана смогут увидеть это затмение, ведь в том месте будет видно как Луна закроет Солнце примерно на три четверти.

Солнечное затмение / © Unsplash

Вероятно, в Украине также можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.

Однако лучшей точкой для наблюдения станет территория вблизи египетских городов Луксор и Ауксан. Здесь астрономы прогнозируют, что солнечное затмение будет длиться более шести минут.

Из-за этого необычного события Луксор уже стал главным магнитом для путешественников. Местные отели полностью забронированы на август 2027 года, а NASA и ведущие европейские университеты уже разворачивают подготовку научных миссий. Для тех, кто не сможет посетить регион лично, ученые готовят прямые трансляции на весь мир.

Почему это явление уникально

Событие, которое состоится летом 2027 года, уже получило статус важнейшего в 21 веке из-за своей невероятной продолжительности.

По подсчетам ученых, в максимальной фазе Луна закроет Солнце на 6 минут и 23 секунды, что сделает это затмение самым длинным на легкодоступной суше как минимум до 2114 года.

Такая рекордная темнота станет возможной благодаря редкому совпадению трех космических факторов:

Луна будет находиться близко к Земле, поэтому будет казаться больше;

Земля недавно пройдет точку наибольшего удаления от Солнца, из-за чего оно будет выглядеть немного меньше;

тень пройдет низко над земным шаром в тропических широтах, где из-за особенностей геометрии лунная тень движется по поверхности планеты значительно медленнее.

Наблюдатели за затмением в Египте смогут не только наблюдать более шести минут глубокой тени, но и увидеть солнечную корону, которая будет изгибаться над долиной Нила.

В то же время ученые отмечают, что во время этого редкого явления, мир вокруг изменится: солнечный свет полностью исчезнет, температура воздуха заметно упадет, а на небосклоне станут заметны звезды.

Астрономы называют это явление настоящей анатомией Солнца, ведь только во время такой длительной полной фазы можно детально изучить структуру солнечной атмосферы, которая обычно скрыта от человеческого глаза.

Как солнечное затмение повлияет на энергетику и окружающую среду

Для научного сообщества длительное солнечное затмение является не только уникальным зрелищем, но и редким шансом провести масштабный природный эксперимент, пишет Ecoticias. Поскольку явление фактически «выключает» солнечный свет посреди дня, оно позволяет экологам и климатологам детально изучить реакцию окружающей среды на резкое изменение условий.

Опыт «Большого американского затмения» 2024 года подтвердил значимость таких наблюдений. Тогда специалисты зафиксировали мгновенное снижение температуры воздуха на несколько градусов и существенные колебания уровня влажности во время прохождения лунной тени.

Кроме климатических изменений, явление имеет сильное влияние на фауну. Согласно масштабному исследованию, результаты которого обнародовали в 2025 году, более 50% видов диких птиц, находившихся под наблюдением, мгновенно изменили свою привычную активность. Для многих животных внезапная многоминутная темнота стала сигналом к изменению поведения, которое обычно свойственно только для ночного времени.

Ученые прогнозируют, что подобные явления могут произойти и в 2027 году. Исследователи отмечают, что в городах и пустынях от Испании до Саудовской Аравии люди могут увидеть ласточек, направляющихся на насесты, насекомых, меняющих свое жужжание, или домашних животных, которые ведут себя беспокойно, когда окружающая среда ненадолго напоминает закат.

Солнечное затмение позволяет экологам и климатологам детально изучить реакцию окружающей среды на резкое изменение условий.

Для биологов подвижная тень — редкий шанс проверить, насколько чувствительны разные виды к резким изменениям света и температуры.

Это событие с нетерпением ждут и энергетики. Во время предыдущих затмений в США (2017 и 2024 годы) операторы сетей уже сталкивались с серьезным вызовом: производство солнечной энергии мгновенно падало на гигаватты, а после возвращения света так же стремительно росло.

В 2027 году Испания и страны Северной Африки, которые активно используют солнечные электростанции, получат возможность проверить свои энергосистемы на прочность. Для них это станет настоящим экзаменом: как быстро подстроиться под резкие перепады генерации, чтобы избежать сбоев в сети, массовых отключений света или непредсказуемых скачков тарифов для потребителей.

Как безопасно смотреть и чего ожидать

Для большинства людей такое затмение станет уникальным событием, которое случается практически раз в жизни, поэтому к нему стоит подготовиться заранее.

Главное правило безопасности заключается в использовании специальных сертифицированных очков или солнечных фильтров на протяжении всех фаз явления. Снимать защиту можно лишь в те несколько минут, когда Луна полностью закрывает Солнце, но как только появится первый проблеск света, глаза нужно немедленно защитить снова.

Люди наблюдают за солнечным затмением в декабре 20202 года

Важно помнить, что за пределами зоны полной темноты, например на всей территории Италии, использовать фильтры необходимо непрерывно, поскольку даже частичное солнечное излучение может быть опасным. Зато во время лунных затмений никакие дополнительные устройства не нужны, ведь они абсолютно безопасны для зрения.

Если небо будет безоблачным, свидетели события увидят удивительную картину: окружающий мир на мгновение станет неузнаваемым.

Чтобы лучше разглядеть это шоу, стоит заранее подобрать открытый участок, где высокие деревья или дома не будут закрывать горизонт.

Когда ожидать солнечные и лунные затмения в 2026 году

В 2026 году нас ждут четыре затмения - два солнечных и два лунных, и одно из них станет самым ожидаемым событием лета, которое частично можно будет наблюдать и в Украине.

17 февраля и 26 августа можно будет наблюдать солнечное затмение. Украинцы смогут увидеть их частично.

Лунные затмения приходятся на 3 марта и 28 августа. Это явление часто хорошо видно невооруженным глазом, если небо чистое, а Луна высоко над горизонтом.

В Украине он будет виден частично, в зависимости от фазы и времени в конкретном регионе).

Традиционно наибольшее внимание к себе собирает солнечное затмение в августе, поскольку оно обещает стать самым масштабным астрономическим явлением летнего сезона 2026 года.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.