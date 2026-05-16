Затонул из-за смертоносного пожара 151 год назад: семья случайно нашла корабль-призрак

Затонувший корабль пролежал на дне 151 год / © Associated Press

Обычный день на озере обернулся потрясающим историческим открытием. Тим Воллак и его 6-летняя дочь Хенли рыбачили вблизи Зеленого острова в штате Висконсин, когда эхолот их лодки показал неожиданный большой силуэт на дне .

О том, как детские фантазии о подводном монстре оказались настоящей археологической находкой, пишет Daily Galaxy.

Загадочная тень на эхолоте и подтверждение ученых

Увидев странное изображение на экране, маленькая Хенли предположила, что это мифический "осьминог из Грин-Бей". Однако ее отец заподозрил, что они наткнулись на незадокументированный корабль. Снимки из эхолота, выложенные мужчиной в соцсетях, сразу привлекли внимание морских археологов из Исторического общества Висконсина.

Поскольку в базах данных ни одного затонувшего корабля в этом месте не числилось, специалисты спустили под воду дистанционно управляемый аппарат. Кадры подтвердили: семья нашла 37-метровое парусное судно George L. Newman, построенное еще до Гражданской войны, в 1855 году. Корабль лежит на глубине менее трех метров. По словам археологов, годами он был скрыт под толщей песка, пока штормы и лед не обнажили его остатки.

Связь с самым смертоносным пожаром США

История гибели этого судна поражает. Его последнее путешествие состоялось 8 октября 1871 — в тот же день, когда вспыхнул Большой пожар в Пештиго. Эта стихийная беда унесла более 1200 жизней, уничтожила 16 городов и до сих пор остается самым смертоносным пожаром в истории США.

Густой дым от огня, охвативший более миллиона акров земли, настолько ухудшил видимость на воде, что экипаж корабля, перевозившего древесину, фактически ослеп. Судно набежало на мель. К счастью, смотритель местного маяка Сэмюэл Дрю не выключал свет даже днем из-за плотного задымления. Это спасло моряков: Дрю приютил их на неделю, однако сам корабль спасти не удалось - впоследствии его разбило штормами.

Капсула времени на мелководье

Морские археологи называют такие находки настоящими "капсулами времени". Остатки деревянного корпуса и груза хранят уникальные детали о судоходстве 19 века, которых нет ни в каких письменных документах.

Весной специалисты планируют провести полное археологическое исследование затонувшего судна, после чего место крушения хотят внести в Национальный реестр исторических мест США.

А для семьи Воллаков это событие стало невероятным происшествием. И хотя 6-летняя Хенли, по словам отца, больше всего надеялась найти там «некие сокровища, которые можно было бы забрать домой», настоящим сокровищем оказался 151-летний корабль, о котором не догадывались даже местные историки.

Напомним, в американском озере Юнион обнаружили около 100 затонувших кораблей . Эксперт по подводной робототехнике Фил Париже описывает дно озера как город-призрак или кладбище кораблей.

