Затонувшая подводная лодка загрязняет Северное море: ученые обнаружили опасную утечку

SM UC-30. Фото: скриншот из видео JD-Contractor A/S

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На дне Северного моря обнаружили источник загрязнения, который находился там более века. Из обломков немецкой подводной лодки SM UC-30, затонувшей во время Первой мировой войны, в воду попадают компоненты взрывчатки. Исследователи уже обнаружили следы тротила не только вблизи судна, но и в морских организмах.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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SM UC-30 затонул в апреле 1917 года, когда по пути домой наткнулся на британскую мину. На борту погибли 27 моряков. Вместе с подводной лодкой на дно ушел её опасный груз — 18 мин и шесть торпед.

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Место аварии на протяжении десятилетий оставалось неизвестным. Только в 2016 году затонувшую лодку обнаружил датский дайвер Герт Норманн Андерсен. Из-за боеприпасов и связанных с ними рисков гражданские погружения в этом районе были запрещены.

Впоследствии обломки привлекли внимание ученых, изучающих экологические последствия затонувших военных кораблей. Геолог Катрин Юул Андресен из Орхусского университета вместе с коллегами решила выяснить, попадают ли взрывчатые вещества с UC-30 в морскую среду и как они могут влиять на её обитателей.

В ходе исследования ученые сотрудничали с Королевским флотом Дании. Военные водолазы взяли пробы воды, донных отложений и морских организмов в различных точках вблизи подводной лодки. Кроме того, они сфотографировали и сняли на видео обломки, что позволило оценить их состояние и степень разрушения мин.

Результаты подтвердили опасения исследователей: следы тротила обнаружили в воде, на морском дне и в живых организмах. По словам Андресена, загрязнение на данный момент, вероятно, остается относительно локальным. Однако по мере дальнейшего разрушения металлических конструкций всё больше взрывчатых веществ может напрямую контактировать с морской водой.

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Чтобы оценить последствия такого загрязнения, учёные провели отдельный эксперимент с голубыми мидиями. Их разместили возле трех затонувших судов в Северном море, в частности SM UC-30, как минимум на 11 недель. Поскольку моллюски до начала эксперимента находились в одинаковых условиях, изменения в их состоянии помогли проследить влияние окружающей среды вблизи обломков.

В тканях мидий обнаружили тротил, а также родственные ему соединения 4-ADNT и 2-ADNT. Наибольшие их концентрации были зафиксированы именно у моллюсков в районе UC-30, где мины непосредственно контактируют с морской водой и подвергаются сильной коррозии.

В этих мидиях исследователи также обнаружили наиболее выраженные признаки окислительного стресса и нарушения метаболизма. Учёные зафиксировали и различия в активности ферментов, участвующих в процессах детоксикации.

Проблема гораздо масштабнее, чем одна затонувшая подводная лодка. По оценкам экспертов, только в немецких водах Северного и Балтийского морей может находиться около 1,6 млн тонн обычных боеприпасов, преимущественно времен Первой и Второй мировых войн. Значительная их часть после завершения боевых действий была намеренно сброшена в море.

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Удалить такие боеприпасы сложно. Их извлечение сопряжено с опасностью и высокими затратами, тогда как подрыв на месте может привести к дополнительному распространению загрязняющих веществ. Между тем металлические оболочки после десятилетий пребывания в соленой воде продолжают корродировать, постепенно открывая морской воде доступ к взрывчатому веществу.

Напомним, ранее мы сообщали, что спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны у берегов Норвегии остаётся опасное наследие того времени. На дне моря лежит немецкая подводная лодка U-864 с десятками тонн жидкой ртути, часть которой уже просачивается наружу.

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