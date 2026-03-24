Затонувшая советская атомная подводная лодка выбрасывает радиацию: что происходит

Затонувшая советская атомная подводная лодка. Фото: Havforskningen instituttet

Затонувшая советская атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» продолжает высвобождать радиоактивные вещества на дне Норвежского моря — такой вывод сделали норвежские ученые после детального анализа многолетних наблюдений.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Субмарина затонула в апреле 1989 года после пожара на борту. Вместе с ней на глубину около 1680 метров ушли ядерный реактор и две ядерные торпеды. Катастрофа унесла жизни большинства экипажа и оставила потенциально опасный объект в труднодоступных глубинах Норвежского моря.

По данным исследования, проведенного морским радиоэкологом Джастином Гвинном и его коллегами из Норвежского управления радиационной и ядерной безопасности, корпус подводной лодки постепенно разрушается. Наибольшее беспокойство вызывает реактор, который со временем деградирует и периодически выбрасывает радиоактивные вещества в воду.

Утечки не имеют постоянного характера: они происходят в виде отдельных всплесков из конкретных участков корпуса, в частности вентиляционной трубы и зоны реакторного отсека. Во время исследований были зафиксированы даже видимые шлейфы, выходящие из корпуса субмарины.

Анализ отобранных образцов показал наличие изотопов стронция, цезия, урана и плутония. Вблизи подводной лодки концентрация стронция и цезия превышает типичный уровень в Норвежском море в 400 тысяч и 800 тысяч раз соответственно. В то же время уже на небольшом расстоянии эти показатели резко снижаются, что свидетельствует о быстром растворении радионуклидов в воде.

Повышенные соотношения урана и плутония также указывают на то, что ядерное топливо внутри реактора продолжает корродировать. В то же время торпеды остаются герметичными — после работ по их изоляции, проведенных в 1994 году, утечек плутония из оружия не зафиксировано.

Мониторинг объекта продолжается с 1990-х годов и регулярно фиксирует наличие радиоактивных изотопов, в частности цезия, в воде вокруг обломков. В 2019 году ученые провели масштабное исследование с помощью дистанционно управляемого аппарата Ægir 6000, который позволил собрать образцы воды, подводных организмов и оценить степень повреждения корпуса.

Несмотря на высокие локальные концентрации радионуклидов, исследователи не обнаружили признаков значительного накопления загрязнения в экосистеме. Образцы губок, кораллов и актиний, растущих на обломках, показали лишь незначительное повышение уровня цезия без видимых деформаций или повреждений. Окружающий осадок также остается почти незагрязненным.

В то же время ученые подчеркивают, что состояние подводной лодки постепенно ухудшается. Со временем корпус будет терять прочность, что может увеличить риски более масштабных утечек. Условия батипелагической зоны, где лежит «Комсомолец», значительно усложняют любые работы по ремонту или дополнительной изоляции.

Исследователи отмечают необходимость дальнейших наблюдений и изучения процессов коррозии реактора и механизмов выбросов. По их словам, этот объект позволяет лучше понять потенциальные риски других затонувших реакторов в Арктике и оценить последствия возможных аварий в будущем.

Напомним, ранее мы сообщали, что купол с радиоактивными отходами на острове Рунит в Тихом океане, возведенный после ядерных испытаний США времен Холодной войны, демонстрирует признаки разрушения: в бетонной оболочке появляются трещины, а под конструкцию проникает морская вода.