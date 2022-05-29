Завтра Земля пройдет сквозь шлейф обломков кометы

Завтра и послезавтра Земля пройдет сквозь шлейф обломков кометы 73P/Швассмана-Вахмана, образовавшихся во время ее распада еще в 2006 году.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США пишут, что возможно наблюдение метеорного дождя.

Поток заочно назван тау-геркулидами. Их радиант (место на небосводе, откуда "летят" метеоры) – рядом со звездой Арктур, сообщает Liga.net.

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Еще в 1930 году немецкие астрономы обнаружили комету, известную как SW3, которая совершала оборот вокруг Солнца каждые 5,4 года. Из-за незаметности SW3 не попадала в обзор до конца 1970-х, а в 1995 году астрономы поняли, что комета стала примерно в 600 раз ярче и превратилась из слабого пятна в видимое невооруженным глазом во время своего близкого прохода.

Выяснилось, что SW3 разделилась на несколько частей, буквально "засорив" орбитальный трек обломками. К тому времени, когда она снова прошла мимо нас в 2006 году, этот шлейф состоял почти из 70 обломков – и продолжал фрагментироваться.

Напомним, австралийские ученые обнаружили в космосе необычный объект, каждые 18 минут в течение 60 секунд излучающий энергию.

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