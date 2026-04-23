"Завтрак легионера": археологи нашли римский хлеб в возрасте 2000 лет

На раскопках древнейшего римского военного лагеря в Швейцарии нашли обугленный хлеб / © facebook.com/oleg.apostolov

Реклама

В ходе масштабных раскопок в швейцарской коммуне Виндиш археологи обнаружили остатки древнейшего римского военного лагеря и редкий 2000-летний обугленный хлеб. Находка, сделанная перед началом жилой застройки территории, позволяет ученым раскрыть новые детали о ранней фортификации и ежедневном быту легионеров на северных границах империи.

Об уникальных артефактах и переосмыслении исторической хронологии древнего поселения Виндонисса пишет Arkeonews.

Оборонительные рвы и военное производство

Археологи обследовали территорию площадью в четыре тысячи квадратных метров и нашли структурные остатки, предшествующие хорошо известному лагерю легионеров первого века нашей эры. Ученые раскопали два параллельных рва со следами от столбов, что свидетельствует о наличии деревянно-земляной оборонительной стены, а также характерный для ранних римлян V-образный ров. Исследователи считают, что длина этого древнейшего лагеря могла достигать 400 метров.

Реклама

Кроме того, под позднейшей римской дорогой удалось обнаружить остатки здания с костром и хорошо сохранившуюся глиняную печь. На территории нашли металлические инструменты, отходы ковки и элементы оружия, что указывает на активное ремесленное производство непосредственно внутри временного лагеря.

Уникальный хлеб и быт легионеров

Настоящей сенсацией стал небольшой обугленный предмет круглой формы диаметром около 10 сантиметров, специалисты из Базельского университета предварительно идентифицировали как римский хлеб. Такие органические материалы обычно быстро разлагаются в почве, поэтому их сохранение возможно только благодаря карбонизации, как это было в известных пекарнях Помпеев.

«Если это подтвердится, находка станет первым задокументированным римским хлебом, обнаруженным в Швейцарии. Это придаст уникальное измерение археологической летописи Виндонисы», — отмечают специалисты археологической службы кантона Ааргау.

Раскопки продлятся до июля 2026 года, а уже в следующем месяце место раскопок смогут посетить с экскурсией все желающие. Ученые отмечают, что найденные артефакты не просто дополняют коллекции музеев, а полностью меняют представление об этом военном лагере, функционировавшем как полноценное живое поселение.

Реклама

