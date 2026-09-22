Здесь учился Александр Македонский: в Греции раскопали древнюю школу Аристотеля

Археологи нашли древнюю мозаику в античной школе, основанной Филиппом II. Фото: Министерство культуры Греции

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В древнем македонском городе Миеза на севере Греции археологи обнаружили масштабный комплекс IV века до нашей эры, связываемый со школой Аристотеля. Именно здесь, по историческим свидетельствам, будущий завоеватель Александр Македонский учился у знаменитого философа вместе с другими детьми македонской знати.

Об этом сообщает Министерство культуры Греции.

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Что нашли на месте древней школы

Археологический комплекс оказался более масштабным, чем можно было ожидать от обычного учебного помещения. На его территории обнаружили два банкетных зала, спортивную арену, стадион, крытую галерею и помещения для занятий с каменными партами.

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Постройки украшали мозаичные полы и колонны. В банкетных залах сохранились поднятые платформы, на которых в свое время могли стоять почти десяток лож для участников застолий.

По архитектуре и отделке комплекс напоминает царский дворец в Эгах — древней столице Македонии, где жили отец Александра Филипп II и его сын. Это стало одним из аргументов в пользу того, что сооружение могло быть связано с македонской царской семьей.

Где учился юный Александр

Миеза расположена примерно в 43 километрах от Пеллы, древней столицы Македонского царства. Этот город стал местом, где Филипп II организовал обучение своего сына Александра и других детей знатных македонских семей.

Античный автор Плутарх писал, что Филипп пригласил Аристотеля, чтобы он занимался образованием Александра. Будущему завоевателю на тот момент было около 13 лет.

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Аристотель учил юного Александра не только философии. В древнегреческих гимнасиях, к которым принадлежал комплекс в Миезе, учащиеся получали разностороннее образование и занимались физической подготовкой.

Как отмечает Live Science, руководительница раскопок Ангелики Коттариди считает найденный комплекс именно той школой, которую Филипп II приказал обустроить для образования Александра и детей македонской знати.

Археологи нашли следы учащихся

Одними из самых интересных находок стали монеты, керамика и четыре стилуса — древние письменные инструменты, которыми учащиеся могли пользоваться во время учебы.

Конечно, нет доказательств, что хотя бы один из этих стилусов принадлежал самому Александру. Однако их присутствие подтверждает, что на территории комплекса действительно могли учиться дети.

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Раскопки этой части Миезы начались в 2024 году, хотя археологи работали в районе и раньше. Более 20 лет назад неподалеку был найден памятник, посвященный нимфам, после чего исследователи начали внимательнее изучать окружающую территорию.

Почему открытие связывают именно с Аристотелем

Есть немаловажная деталь: археологи не нашли таблички или надписи со словами «школа Аристотеля». Вывод основан на совокупности археологических и исторических свидетельств.

Представители Министерства культуры Греции отмечают, что современные исследователи считают масштабное здание гимнасием Миез, а именно этот комплекс связывают с известной школой Аристотеля. Ее предварительно пытались локализовать у пещер и нимфея, однако новые исследования указывают на монументальное здание гимнасия как на более вероятное место обучения.

В то же время часть историков призывает дождаться полной публикации результатов раскопок. То есть речь не о стопроцентно доказанном факте, а об очень сильной археологической версии, которую поддерживает сочетание письменных источников, архитектуры и найденных артефактов.

Каким было образование Александра

Для Филиппа II обучение сына было не просто вопросом личного развития. Александр должен был стать правителем Македонии, поэтому его образование охватывало гораздо более широкий круг знаний, чем обычные школьные занятия.

Аристотель был одним из известнейших мыслителей своего времени, а его интересы охватывали философию, естественные науки, политику, этику и логику. Позже Александр стал одним из самых известных завоевателей античного мира, создав огромное государство от Греции до территорий Центральной Азии и Индии.

Сейчас археологи получили возможность изучить место, где могла формироваться личность будущего правителя. И хотя ни один найденный камень не может рассказать, о чем именно Аристотель говорил своему ученику, само сооружение позволяет приблизиться к реальному миру, в котором проходило обучение Александра Македонского.

Напомним, древним Египтом могла править женщина-фараон. Новое исследование свидетельствует, что Мэритнэйт могла править Древним Египтом как полноправная владычица еще около 5 тысяч лет назад — задолго до знаменитых Хатшепсут и Клеопатры.

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