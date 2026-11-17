Яблоки могут снизить холестерин и стимулировать рост волос. / © unsplash.com

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Яблоко – один из самых привычных фруктов в нашем рационе. Его давно связывают с пользой для здоровья , но ученых интересуют не только витамины и клетчатка, но и конкретные растительные соединения. Некоторые исследования связывают их с улучшением показателей холестерина, другие изучают возможное влияние на рост и густоту волос.

Об этом пишет Italiafruit.

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Как два яблока в день воздействовали на холестерин

Одна из важных составляющих яблок – пектин, разновидность растворимой клетчатки, которая содержится и в мякоти, и в кожуре. Он может связывать желчные кислоты в кишечнике. Чтобы создать новые, печень использует холестерин из крови, поэтому этот процесс потенциально помогает снижать его уровень.

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Этот эффект исследовали на примере сорта Renetta Canada, богатого полифенолами. В клиническом исследовании 2020 года, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition , приняли участие 40 взрослых с несколько повышенным уровнем холестерина. В течение восьми недель они ежедневно съедали по 340 г яблок — примерно два плода без сердцевины, но с кожурой. Для сравнения в другой части эксперимента участники употребляли напиток с таким же содержанием сахара и калорий.

После периода употребления яблок средний уровень «плохого» холестерина ЛПНП составлял 3,72 ммоль/л, тогда как во время контрольного периода – 3,86 ммоль/л. Разница была небольшой, но статистически значимой. В то же время исследование не доказывает, что одно яблоко любого сорта в день будет иметь такой же эффект.

Могут ли яблоки сделать волосы более густыми

Другая работа касалась сорта Annurca, выращиваемого на юге Италии. Он отличается высоким содержанием процианидина B2 — растительного соединения, которое исследователи связывают с процессами роста волос и образованием кератина, белка, формирующего его структуру.

В клиническом исследовании 2018 приняли участие 250 мужчин и женщин. Ученые проверяли действие специальной добавки с концентрированным полифенольным экстрактом яблок Annurca. Часть участников получала формулу только с экстрактом, другая – с добавлением биотина, селена и цинка.

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После двух месяцев приема добавок исследователи зафиксировали увеличение показателей роста и густоты волос, а также кератина. Однако это не означает, что обычное потребление яблок дает тот же результат: в исследовании использовали концентрированный экстракт конкретного сорта, а не свежие плоды. Поэтому его выводы не следует трактовать как доказательство того, что яблоки сами по себе могут лечить выпадение волос.

Следовательно, яблоки действительно содержат вещества, представляющие интерес для науки. Но результаты исследований относятся к конкретным сортам, дозировкам и способам потребления. Фрукт может быть частью сбалансированного рациона, однако он не заменяет лекарства для контроля холестерина или обследования, если волосы начали заметно редеть.

Почему здоровье не зависит от одного продукта

Пектин – не единственный источник растворимой клетчатки , которая может помогать контролировать холестерин. Ее содержит и овес, а семена чиа и шелуха подорожника (псилиум) позволяют дополнительно увеличить ее количество в рационе. Поэтому диетологи советуют сочетать эти ингредиенты с овсянкой, но вводить их постепенно, чтобы не спровоцировать дискомфорт со стороны пищеварения.

Разнообразие важно и при выборе других продуктов. Например, тыква, батат и фасоль содержат клетчатку, а также калий, участвующий в регуляции АД. Сочетание таких овощей и бобовых в повседневном меню помогает получать разные питательные вещества, а не полагаться на один продукт.

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С волосами ситуация несколько иная: их состояние зависит не только от общего качества питания, но и от наличия конкретных дефицитов. Одной из возможных причин усиленного выпадения волос является низкий уровень ферритина – белка, отражающего запасы железа в организме. Причем дефицит может существовать даже тогда, когда гемоглобин еще остается в пределах нормы. Поэтому при заметном поредении волос важно выяснить причину, в частности проверить уровень ферритина.

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