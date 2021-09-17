"Здоровые и счастливые": SpaceX рассказала, как чувствуют себя туристы ее первого космического полета

"Здоровые и счастливые": SpaceX рассказала, как чувствуют себя туристы ее первого космического полета

Экипаж уже облетел Землю 5,5 раза и завершил свой первый раунд научных исследований.

Компания SpaceX сообщила о самочувствии четырех гражданских, которые отправились в космос с миссией Inspiration4 — первого гражданского космического полета компании Илона Маска SpaceX.

Об этом компания сообщила в Twitter.

"Экипаж здоров, счастлив и комфортно отдыхает. Перед тем, как экипаж пошел спать, он облетел Землю 5,5 раза, завершил свой первый раунд научных исследований и несколько раз пообедал", — говорится в сообщении SpaceX.

The crew of # Inspiration4 had an incredible first day in space! They've completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6 — Inspiration4 (@ inspiration4x) September 17, 2021

Напомним, в ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, осуществила компания Илона Маска SpaceX. Для компании это первая миссия на орбиту Земли, экипаж которого состоит исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов. Корабль Crew Dragon вывели на орбиту с помощью многократной ракеты Falcon 9.

Среди членов экипажа:

Джаред Айзекман — основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающая в сфере электронной торговли. Именно он возглавил экипаж из новичков в полете. К тому же миллиардер полностью оплатил полет. Сиан Проктор — педагог, которая будет пилотом миссии; Хейли Арсено — помощница врача из детского исследовательского госпиталя, которая будет бортовым врачом; Кристофер Семброски — сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США, который будет бортовым инженером.

Полет на орбиту был задуман Айзекман ради благотворительной акции. Миллиардер хотел привлечь внимание к одному из направлений благотворительной деятельности — исследовательской детской больницы имени Святого Иуды, которая является ведущим детским онкологическим центром в стране. Он лично пообещал передать институту 100 миллионов долларов.

Полет SpaceX стал историческим, ведь еще ни один гражданский экипаж не отправляли на околоземную орбиту. Члены экипажа будут осуществлять полет вокруг Земли каждые 90 минут.

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