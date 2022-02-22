Зеленский провел телефонный разговор с британским миллиардером Брэнсоном: о чем договорились

Зеленский провел телефонный разговор с британским миллиардером Брэнсоном: о чем договорились

В частности, Зеленский и Бренсон обсудили общие гуманитарные проекты и трансформацию прифронтовых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля побеседовал с британским миллиардером и основателем корпорации Virgin Group Ричардом Бренсоном.

Об этом написал глава Украины на своей странице в Instagram.

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Отмечается, что Зеленский и Бренсон во время разговора обсудили совместные гуманитарные проекты и трансформацию прифронтовых территорий, а также развитие космической отрасли.

"Нас поддерживает многие страны и многие люди. Говорили с Ричардом Бренсоном о совместных гуманитарных проектах в Украине, трансформации прифронтовых территорий и космической отрасли. Создаем условия для стабилизации экономики Украины и инвестирования в ее рынки ", — написал Зеленский.

Напомним, в Украину из-за обострения российской эскалации на Донбассе в среду, 23 февраля, прибудут президенты Литвы и Польши. Гитанас Науседа и Анджей Дуда встретятся завтра с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

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