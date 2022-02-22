Зеленский провел телефонный разговор с британским миллиардером Брэнсоном: о чем договорились

В частности, Зеленский и Бренсон обсудили общие гуманитарные проекты и трансформацию прифронтовых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля побеседовал с британским миллиардером и основателем корпорации Virgin Group Ричардом Бренсоном.
Об этом написал глава Украины на своей странице в Instagram.
Отмечается, что Зеленский и Бренсон во время разговора обсудили совместные гуманитарные проекты и трансформацию прифронтовых территорий, а также развитие космической отрасли.
"Нас поддерживает многие страны и многие люди. Говорили с Ричардом Бренсоном о совместных гуманитарных проектах в Украине, трансформации прифронтовых территорий и космической отрасли. Создаем условия для стабилизации экономики Украины и инвестирования в ее рынки ", — написал Зеленский.
Напомним, в Украину из-за обострения российской эскалации на Донбассе в среду, 23 февраля, прибудут президенты Литвы и Польши. Гитанас Науседа и Анджей Дуда встретятся завтра с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.
Читайте также:
- Закарпатье готово принять переселенцев с Востока и опасается "венгерского вопроса"
- У Путина выдвинули новые условия для проведения экстренного "нормандского саммита"
- В МИД РФ заявили, что "Украина не имеет права на суверенитет"
- Лукашенко обратился к украинцам и заговорил о мире
- Экс-президент Польши выругался, комментируя действия Путина по поводу ОРДЛО, и призвал принять Украину в НАТО