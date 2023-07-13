Зеленский, Залужный, Шевченко: ИИ воспроизвел известных украинцев в виде персонажей мультфильмов (фото)

Среди отцифрованных ИИ известных украинцев – Зеленский, Буданов, Франко, Шевченко, Свитолина и другие.

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильмов. Получилось довольно интересно.

Серию фотографий опубликовали на странице Instagram ukr.ai.nians.

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Искусственный интеллект отцифровал известных украинцев из разных сфер деятельности. Это – руководство государства, чиновники, министры, писатели, певцы, спортсмены, известные военные и другие. В частности:

украинский президент Владимир Зеленский,

главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный,

министр обороны Алексей Резников,

премьер-министр Украины Денис Шмигаль,

легандарный командир "Азовстали" Денис Прокопенко (Редис),

руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов,

писатели Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка,

рэп-певица Alyona Alyona,

вронтмен группы "Kalush Orchestra" Олег Псюк,

теннисистка, третья ракетка мира Элина Свитолина и анши.

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Как сообщалось ранее, индийская компания Dukaan заменила 90% своего персонала чат-ботом с искусственным интеллектом (ИИ).

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