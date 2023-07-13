Зеленский, Залужный, Шевченко: ИИ воспроизвел известных украинцев в виде персонажей мультфильмов (фото)
Среди отцифрованных ИИ известных украинцев – Зеленский, Буданов, Франко, Шевченко, Свитолина и другие.
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильмов. Получилось довольно интересно.
Серию фотографий опубликовали на странице Instagram ukr.ai.nians.
Искусственный интеллект отцифровал известных украинцев из разных сфер деятельности. Это – руководство государства, чиновники, министры, писатели, певцы, спортсмены, известные военные и другие. В частности:
украинский президент Владимир Зеленский,
главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный,
министр обороны Алексей Резников,
премьер-министр Украины Денис Шмигаль,
легандарный командир "Азовстали" Денис Прокопенко (Редис),
руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов,
писатели Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка,
рэп-певица Alyona Alyona,
вронтмен группы "Kalush Orchestra" Олег Псюк,
теннисистка, третья ракетка мира Элина Свитолина и анши.