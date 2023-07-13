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Зеленский, Залужный, Шевченко: ИИ воспроизвел известных украинцев в виде персонажей мультфильмов (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1856
Время на прочтение
2 мин
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Зеленский, Залужный, Шевченко: ИИ воспроизвел известных украинцев в виде персонажей мультфильмов (фото)

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Среди отцифрованных ИИ известных украинцев – Зеленский, Буданов, Франко, Шевченко, Свитолина и другие.

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильмов. Получилось довольно интересно.

Серию фотографий опубликовали на странице Instagram ukr.ai.nians.

Искусственный интеллект отцифровал известных украинцев из разных сфер деятельности. Это – руководство государства, чиновники, министры, писатели, певцы, спортсмены, известные военные и другие. В частности:

  • украинский президент Владимир Зеленский,
  • главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный,
  • министр обороны Алексей Резников,
  • премьер-министр Украины Денис Шмигаль,
  • легандарный командир "Азовстали" Денис Прокопенко (Редис),
  • руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов,
  • писатели Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка,
  • рэп-певица Alyona Alyona,
  • вронтмен группы "Kalush Orchestra" Олег Псюк,
  • теннисистка, третья ракетка мира Элина Свитолина и анши.
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильма. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Как сообщалось ранее, индийская компания Dukaan заменила 90% своего персонала чат-ботом с искусственным интеллектом (ИИ).

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Дата публикации
Просмотры
1856
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