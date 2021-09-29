Зеленый ореол над полюсом Земли: французский астронавт опубликовал зрелищное фото

Полярное сияние, которое зафиксировал француз, было особенно ярким из-за полнолуния над теневой стороной планеты.

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал один из самых качественных снимков полярного сияния с борта Международной космической станции.

Фото французский астронавт опубликовал на своей странице в Twitter.

На снимке видно ярко-зеленый ореол над окутанной облаками планете, вверху вспышки сияния приобретают красный оттенок.

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"Еще одно сияние, но это особое, поскольку оно такое яркое. Это из-за полнолуния, которое освещает теневую сторону Земли почти как дневной свет", — подписал снимок Песке.

Астронавт не уточнил, над каким именно полушарием был сделан снимок, известно лишь, что высота над планетой составляла более 400 километров.

Опубликованное фото собрало в комментариях много восторженных комментариев. В частности отреагировал недавний космический турист компании SpaceX миллиардер Джаред Айзекман, который отметил, что тоже видел полярное сияние, но не такое яркое.

Напомним, ранее двое астрономов-любителей зафиксировали яркую вспышку на поверхности Юпитера, которая, очевидно, стала следствием столкновения крупнейшей планеты Солнечной системы с неизвестным космическим объектом.

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