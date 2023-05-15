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Земле грозит магнитная буря из-за нового пятна на Солнце: когда ждать удара

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Земле грозит магнитная буря из-за нового пятна на Солнце: когда ждать удара

16 мая Землю накроет магнитная буря / Фото: Associated Press

Уже 16 мая начнется магнитная буря.

Корональный выброс массы от Солнца может поразить магнитное поле Земли уже 16 мая. Следовательно, магнитная буря начнется завтра.

Согласно отчету Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), относительно слабый выброс медленно движущейся корональной массы отправился в космос 12 мая.

Это произошло в результате извержения солнечной нити магнетизма в южном полушарии Солнца.
Выброс корональной массы может повлечь за собой геомагнитную бурю класса G1 на Земле.

В последние 24 часа солнечная активность была низкой, согласно данным NOAA. На свежих изображениях Солнца видны семь пронумерованных солнечных пятен, где одно из них новое. Именно в этом пятне на звезде происходит наибольшее количество вспышек. По мнению экспертов, пятно AR3305 может стать источником солнечных вспышек в ближайшее время.

Врачи рекомендуют в подобные периоды соблюдать график сна, снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, — иметь при себе все необходимые лекарства.

Корональные выбросы массы – это большие выбросы плазмы от Солнца, которые иногда сопровождаются солнечными вспышками. Корональные выбросы массы и вспышки могут вызвать солнечные бури, выбрасывая высокоскоростные потоки заряженных частиц в магнитосферу — область космоса вокруг Земли, в которой доминирует магнитное поле планеты.

Когда это происходит, магнитное поле Земли ослабевает примерно на 6-12 часов, и для полного восстановления потребуется несколько дней.

Солнечные бури могут повлечь за собой широкий спектр последствий от незначительных сбоев в работе спутников до полномасштабных отключений электроэнергии.

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