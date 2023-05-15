Земле грозит магнитная буря из-за нового пятна на Солнце: когда ждать удара

Корональный выброс массы от Солнца может поразить магнитное поле Земли уже 16 мая. Следовательно, магнитная буря начнется завтра.

Согласно отчету Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), относительно слабый выброс медленно движущейся корональной массы отправился в космос 12 мая.

Это произошло в результате извержения солнечной нити магнетизма в южном полушарии Солнца.

Выброс корональной массы может повлечь за собой геомагнитную бурю класса G1 на Земле.

В последние 24 часа солнечная активность была низкой, согласно данным NOAA. На свежих изображениях Солнца видны семь пронумерованных солнечных пятен, где одно из них новое. Именно в этом пятне на звезде происходит наибольшее количество вспышек. По мнению экспертов, пятно AR3305 может стать источником солнечных вспышек в ближайшее время.

Врачи рекомендуют в подобные периоды соблюдать график сна, снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, — иметь при себе все необходимые лекарства.

Корональные выбросы массы – это большие выбросы плазмы от Солнца, которые иногда сопровождаются солнечными вспышками. Корональные выбросы массы и вспышки могут вызвать солнечные бури, выбрасывая высокоскоростные потоки заряженных частиц в магнитосферу — область космоса вокруг Земли, в которой доминирует магнитное поле планеты.

Когда это происходит, магнитное поле Земли ослабевает примерно на 6-12 часов, и для полного восстановления потребуется несколько дней.

Солнечные бури могут повлечь за собой широкий спектр последствий от незначительных сбоев в работе спутников до полномасштабных отключений электроэнергии.

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