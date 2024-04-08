Земле грозит мегазасуха продолжительностью более 20 лет: о чем предупреждают ученые

Ученые считают, что 2024 год побьет прошлогодние температурные рекорды и станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Об этом пишет Science Alert.

По данным ученых, засухи в Австралии могут иметь особенно драматические последствия: уничтожают сельское хозяйство, угрожают водным ресурсам и разрушают окружающую среду. В опасности находится большая часть Австралии, которая подвержена засухе. Ученые предупреждают, что по мере глобального потепления планеты риск возникновения мегазасухи будет только возрастать.

Результаты новой работы ученых свидетельствуют о том, что при наличии достаточного количества времени естественная изменчивость осадков в Австралии может привести к мегазасухам, которые продлятся 20 лет и более. Если дополнить эти результаты изменением климата, вызванным деятельностью человека, будущие засухи могут оказаться более масштабными, чем считалось ранее.

Исследователи утверждают, что влияние человека на климат уже сделало южные части Австралии более подверженными засухе. А потому в будущем нас ждут более продолжительные засухи, в то же время ученые не обнаружили влияния на интенсивность или повторяемость. Другими словами, антропогенное изменение климата, вероятно, еще не привело к тому, что засухи в Австралии стали более засушливыми, и не изменило частоту засух. Но это влияние все еще может проявиться по мере ухудшения изменения климата.

Авторы исследования считают, что в будущем Австралию ждут мегазасухи, которые могут длиться 20 лет и больше. Это гораздо дольше, чем любая засуха, наблюдавшаяся в Австралии с момента начала инструментальных наблюдений.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что мегазасухи в Австралии возможны даже без влияния изменения климата, поскольку они являются частью изменчивости осадков в Австралии в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые предприняли попытку рассчитать реальную цену изменения климата. Результаты исследования показывают, что в течение следующих 36 лет закипание планеты обойдется человечеству в невероятные 24 триллиона долларов. Предполагается, что к 2060 году экономические потрясения коснутся многих отраслей.

Читайте также: