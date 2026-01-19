Земле грозит мощная магнитная буря после вспышки X1.9: когда ее ожидать

Магнитная буря

В воскресенье, 18 января, в активной области Солнца AR 4341 зафиксирована мощная солнечная вспышка класса X1.9, что может привести к сильной геомагнитной буре на Земле в течение ближайших двух суток.

Об этом пишет SolarHam.

По данным наблюдений, вспышка произошла в 18:08 UTC и сопровождалась радиоизлучением II типа со скоростью около 693 км/с, а также длительным 10-сантиметровым радиовсплеском (TenFlare), который длился более двух часов и достиг уровня 3200 единиц солнечного потока (SFU).

Специалисты также зафиксировали значительный корональный выброс массы (CME) с признаками полного гало. Несмотря на то, что основной поток плазмы направлен в восточном направлении, наличие гало-сигнала указывает на вероятную составляющую, ориентированную в сторону Земли. По предварительным оценкам, столкновение с магнитосферой планеты возможно в течение 24-48 часов. Ожидается, что после обновления моделей NOAA/SWPC может быть объявлен режим ожидания сильной геомагнитной бури уровня не менее G3.

Уровень солнечных протонов вблизи Земли демонстрирует постепенный рост, в связи с чем введен режим мониторинга слабого радиационного шторма (S1). Обновленная модель NASA прогнозирует прохождение фронта коронального выброса мимо Земли около 06:00 UTC 20 января.

16 января 2026 года в 16:15 UTC мимо Земли прошел усиленный поток солнечного ветра со скоростью около 700 км/с. Bz-компонента межпланетного магнитного поля на тот момент была направлена на юг, что способствовало развитию геомагнитных возмущений. Фиксировалась слабая буря уровня G1, с вероятностью кратковременного усиления до G2 в последующие дни.

К-индекс геомагнитной активности достиг значения 5 в 16:26 UTC 16 января, что соответствует малой буре по шкале NOAA. В связи с этим в высоких широтах возможны наблюдения полярного сияния, в частности в выходные дни.

По итогам предыдущих суток, солнечная активность в целом оставалась низкой. Регистрировались преимущественно слабые вспышки класса C, самая мощная из которых — C9.8 — произошла 15 января в 06:36 UTC в области AR 4341. Регион постепенно входит в зону прямой видимости с Земли и сохраняет потенциал для возникновения вспышек класса M.

Общая вероятность вспышек для солнечного диска оценивается на уровне около 55% для класса M и 10% — для вспышек класса X. Основным источником потенциально мощных событий остается область AR 4341.

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 января активность Солнца уменьшится. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 3,7 (зеленый уровень).