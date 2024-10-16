Земле угрожают 14 крупных астероидов: ученые предупредили о "рое Судного дня"

Ученые предполагают, что рой содержит остатки астероида или кометы диаметром 100 км, распавшихся около 20-30 тыс. лет назад.

В угрожающем потоке космического мусора, дрейфующего вблизи Земли, могут скрываться до 14 астероидов, возможно, "километрового класса". Эти астероиды могут столкнуться с Землей в будущем.

Об этом сообщает Forbes.

Недавняя "охота" астрономов за крупными астероидами в рое Таурид, получившем название "роя астероидов Судного дня", обнаружила их меньше, чем ожидалось.

"К счастью, мы обнаружили, что, вероятнее всего, в рое может быть только от девяти до четырнадцати астероидов, которые соответствуют этому большому размеру", — сказал руководивший проектом научный сотрудник кафедры астрономии Мэрилендского университета Куанчжи Йе.

Ученые считают, что их выводы акцентируют внимание на необходимости бдительности и лучших возможностей выявления похожих угроз.

Астрономы использовали телескоп Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории в Калифорнии, чтобы исследовать ночное небо на наличие массивных космических камней в рое Тауриды.

"Мы воспользовались редкой возможностью, когда этот рой астероидов приблизился к Земле, что позволило нам более эффективно искать объекты, которые могут угрожать нашей планете. Наши выводы показывают, что риск столкновения с большим астероидом из роя Тауриды намного ниже, чем мы считали, что является отличной новостью для планетарной обороны", – рассказал руководитель проекта.

Когда речь идет о планетарной обороне, то самый больший страх в ученых вызывает рой Тауриды – огромный поток материала в Солнечной системе, через который Земля медленно двигается каждый год. Ученые предполагают, что рой содержит остатки астероида или кометы диаметром 100 км, распавшихся около 20-30 тыс. лет назад. Вероятно, некоторые из этих остатков являются космическими камнями "километрового класса".

"Судя по нашим выводам, родительский объект, который сначала создал рой, вероятно, был ближе к 10 километрам в диаметре, а не был массивным 100-километровым объектом. Хотя нам все еще нужно быть внимательными по поводу столкновений с астероидами, мы, вероятно, можем спать более спокойно, зная эти результаты", – рассказал Йе.

К слову, астрономы обнаружили новую планету на расстоянии 685 световых лет, которая в 30 раз тяжелее Земли.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.