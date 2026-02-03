Землетрясение, которое привело к аварии на Фукусиме: что на дне океана сделало его катастрофическим

Авария на Фукусиме / © Associated Press

Уникальное геологическое исследование в Японской впадине пролило свет на причины небывалой мощности землетрясения 2011 года, которое вызвало разрушительное цунами и аварию на АЭС «Фукусима-1».

Об этом сообщило издание Iflscience.

Ученые выяснили, что масштабное смещение тектонических плит усилил тонкий и чрезвычайно скользкий слой глины, расположенный на глубине около 8 тысяч метров.

Команда геологов в 2024 году отправилась на буровом судне Chikyu в район столкновения плит в Японской впадине. Во время миссии был установлен мировой рекорд Гиннеса по самому глубокому научному океанскому бурению. Образцы керна показали: разрыв произошел в 25-30-метровом слое древней глины, которая действовала как естественная «линия разлома» между более крепкими породами.

Исследователи объясняют, что глина, сформированная примерно 20 млн лет назад из осадков, которые накапливались на дне океана в течение 130 млн лет, оказалась настолько слабой и скользкой, что дала возможность плитам сместиться на 50-70 метров. Это обусловило резкий скачок морского дна у побережья Японии и усилило силу удара.

Ранее ученые предполагали, что наибольшие смещения во время сильных землетрясений происходят на большей глубине. Однако полученные данные свидетельствуют: в случае 2011 года наибольшее движение произошло в самой мелкой части границы плит. Именно это, вместе с накопленным веками напряжением, вызвало значительно больший высвобожденный энергетический поток, чем ожидалось.

Геологи считают, что подобные слабые глинистые слои могут объяснить и другие мегаземлетрясения, в частности события возле Суматры в 2004 году, однако для этого необходимы прямые образцы керна с того участка.

После экспедиции команда работает над документальным фильмом, который покажет процесс исследования и выводы о том, что сделало землетрясение 2011 года настолько разрушительным.

