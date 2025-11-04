Землетрясения "на заказ": зачем ученые запускают толчки в глубинах гор

Ученые вызывают землетрясения. Фото: Подземная лаборатория Бедретто для геонаук и геоэнергетики

Под швейцарскими Альпами продолжается уникальный эксперимент, в рамках которого ученые намеренно вызывают небольшие землетрясения. Проект называется FEAR — Fault Activation and Earthquake Rupture («Активация разломов и разрыв землетрясений»). Его цель — выяснить, как именно зарождаются землетрясения и как определить опасность разлома до момента, когда он прорвется.

Об этом сообщило издание Live Science.

Исследователи используют старый тоннель, созданный во время строительства железной дороги, чтобы добраться до одного из глубоких разломов. Через специальное оборудование они закачивают воду в породы на глубине от одного до двух километров. Это уменьшает трение между тектоническими плитами и вызывает небольшие толчки.

Профессор сейсмологии и геодинамики ETH Zürich Доменико Джардини объяснил, что такой подход позволяет наблюдать за процессом образования землетрясений в контролируемых условиях.

«Какие признаки нам сообщает природа? Они неизменно становятся понятными после землетрясения, а не до него, поэтому мы пытаемся гораздо лучше понять, как распознать эти признаки», — отметил Джардини.

Во время экспериментов команда фиксирует сотни тысяч микроземлетрясений, часть из которых имеет нулевую или даже отрицательную магнитуду. Это возможно благодаря густой сети сейсмометров и акселерометров, расположенных непосредственно в зоне разлома.

В ближайшие недели исследователи планируют закачать горячую воду, чтобы проверить, как температура влияет на движение пород. А уже весной команда начнет эксперименты по созданию толчков магнитудой до 1.

Ученые надеются, что смогут точно определить параметры, которые вызывают землетрясение определенной силы. Это поможет в будущем оценивать опасность активных разломов в различных регионах мира, прежде чем они приведут к серьезным разрушениям.

«Мы видим примеры того, как мы сами производим что-то под землей, что очень похоже на то, что происходит в природе», — подытожил сейсмолог

