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Категория
Наука и IT
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Земля буквально изменяет свою форму: учёные обнаружили неожиданные последствия глобального потепления

Ученые зафиксировали необычные изменения: полюса постепенно поднимаются, а экваториальная выпуклость уменьшается. Причем, этот процесс ускоряется, хотя изменения пока измеряются лишь миллиметрами.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Земля

Земля / © Getty Images

Изменение климата влияет не только на температуру и уровень океанов, но и на форму Земли. Новое исследование показало, что твердая поверхность нашей планеты постепенно становится более округлой, причем этот процесс ускоряется из-за таяния полярных ледников.

Об этом сообщает Live Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JGR Solid Earth 9 сентября.

Земля никогда не была идеальным шаром. Из-за вращения она несколько сплющена у полюсов и имеет выпуклость вдоль экватора. Однако теперь учёные обнаружили, что эта разница постепенно уменьшается.

Профессор геодезии Университета Аристотеля в Салониках Кристофорос Коцакис разработал новый метод анализа спутниковых данных GNSS, позволяющий более точно отслеживать изменения формы планеты.

По результатам исследования, в течение 2011-2015 годов полярные участки земной поверхности поднимались, а экваториальная выпуклость уменьшалась примерно на 1 миллиметр ежегодно. Для сравнения, в 1997-2000 годах скорость таких изменений составляла всего 0,5 миллиметра в год.

По расчетам ученого темп округления Земли увеличивается примерно на 0,4 миллиметра в год за десятилетия.

Почему Земля изменяет форму

Главной причиной исследователи называют таяние ледников Гренландии и Антарктиды. Когда большие массы льда исчезают, давление на земную кору миниатюризируется, и она равномерно поднимается.

Вода, образующаяся вследствие таяния ледников, перераспределяется в океанах, увеличивая нагрузку на другие участки планеты.

Впрочем, есть важный нюанс: округлее становится именно твердая часть Земли. Если учесть также океаны, наблюдается противоположная тенденция – планета в целом становится более сплющенной примерно на 0,8 миллиметра каждый год. Это связано с тем, что накопление воды вблизи экватора превосходит изменения формы жесткой поверхности.

Предыдущие исследования также показали, что перераспределение массы из-за таяния ледников способно замедлять вращение Земли.

Ученые отмечают, что наблюдения за формой планеты могут стать дополнительным инструментом для оценки последствий глобального потепления.

В частности, Коцакис сравнил спутниковые измерения с изменениями гравитационного поля Земли. Результаты не полностью совпали, однако сочетание обоих методов может помочь более точно отслеживать потерю льда в полярных регионах и перераспределение океанской воды.

Напомним, в октябре Международное бюро мер и весов может рассмотреть отмену высокосных секунд из-за того, что Земля начала вращаться быстрее. Это чревато сбоями в компьютерных системах, поскольку ПО настроено только на добавление секунд. Поэтому предлагают полностью отказаться от них от 20 мая 2027 года, поэтому разница между атомным и земным временем начнет постепенно расти и за тысячу лет может достичь часа.

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