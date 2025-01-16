Земля должна была стать ледяной пустыней: как планета избежала замерзания

В прошлом Солнце выделяло гораздо меньше энергии, чем сегодня, что должно привести к замерзанию воды на ранней Земле и предотвращению появления жизни. Однако этого не произошло, и у исследователей есть несколько гипотез, объясняющих этот феномен.

В последние 100 лет астрономы значительно расширили свои знания о том, как формируются и эволюционируют звезды, в том числе и наше Солнце. Ученые хорошо понимают, как звезды меняются в течение своего существования, однако анализ эволюции Солнца обнаружил одну научную загадку. В прошлом Солнце выделяло гораздо меньше энергии, чем сегодня, что должно привести к замерзанию воды на ранней Земле и предотвращению появления жизни. Однако этого не произошло, и это явление получило название "парадокс слабого молодого Солнца". Исследователи имеют несколько гипотез, объясняющих этот феномен.

Об этом сообщает IFLScience.

Около 4,6 миллиарда лет назад Солнце сформировалось как протозвезда из газопылевого облака, а примерно через 30 миллионов лет начался процесс термоядерного синтеза, превративший его в желтый карлик. В то же время, из того же материала образовались Земля и другие планеты Солнечной системы.

В 1970-х годах ученые обнаружили, что около 4,5 млрд лет назад Солнце излучало примерно на 30% меньше энергии, чем сегодня. Это означает, что средняя температура на поверхности Земли должна быть около -28°C, а вся вода на планете должна замерзнуть. В то же время, изучение древнейших пород Земли свидетельствует, что более 3 миллиардов лет назад на планете уже существовала жидкая вода, а климат был влажным и теплым. Более того, в этих породах найдены окаменевшие остатки первых живых организмов.

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Несмотря на недостаточное излучение Солнца, Земля не стала мертвым "снежным шаром". Ученые предлагают несколько возможных объяснений этого парадокса:

1. Экстремальный парниковый эффект. Высокая концентрация углекислого газа и метана в атмосфере создавала мощный защитный слой, удерживавший тепло на планете.

2. Большая масса Солнца. Молодое Солнце могло быть более массивным и выделять более интенсивные солнечные ветры, которые нагревали Землю.

3. Выделение тепла земной корой. Охлаждение поверхности после формирования планеты могло сопровождаться высвобождением большого количества тепла.

4. Радиоактивный распад. В недрах Земли могли происходить мощные процессы распада химических элементов, которые влекли за собой выделение тепла.

5. Воздействие Луны. Гравитационный приливной нагрев от молодой Луны, находившийся ближе к Земле, также мог содействовать нагреву.

6. Измененная орбита. Земля могла располагаться поближе к Солнцу, чем сейчас, получая больше тепла.