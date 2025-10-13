ТСН в социальных сетях

Земля достигла "точки невозврата": человечество выходит за пределы безопасного существования

Мировые коралловые рифы являются первым критическим переломным моментом: 80% из них уже пережили беспрецедентные волны тепла и обесцвечивание.

Необратимые климатические изменения уже начались

Необратимые климатические изменения уже начались / © Associated Press

Ученые заявили, что Земля достигла первой климатической точки невозврата, связанной с ростом концентрации парниковых газов.

По данным международного доклада Global Tipping Points, массовое разрушение тепловодных коралловых рифов уже началось и может стать необратимым.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследование показывает, что средняя температура Земли выросла примерно на 1,4 °C по сравнению с концом XIX века. Это запустило самый масштабный за всю историю процесс обесцвечивания кораллов — потери симбиотических водорослей, без которых кораллы лишаются питания и погибают. В настоящее время более 80% рифов в 80 странах пострадали от перегрева океана, и этот процесс уже стал необратимым для многих экосистем.

Ученые предупреждают: вслед за кораллами к критическим порогам приближаются ледники Гренландии и Антарктиды, океанические течения и Амазонские леса. По словам профессора Тима Лентона, «мы больше не говорим о рисках будущего — порог необратимых изменений уже пройден».

Эксперты призывают к срочным мерам по сокращению выбросов, чтобы замедлить развитие необратимых климатических процессов.

