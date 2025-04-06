Земля готовит сюрприз: один из континентов может столкнуться с Евразией

Сидней, Австралия. / © Pexels

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Австралия — самый быстрый континент на планете. Она ежегодно продвигается к северу примерно на 7 сантиметров, поскольку расположена на Индо-Австралийской тектонической плите. Это значительно быстрее среднего темпа движения других континентов — около 1,5 см в год.

Как пишет IFLScience, если такая динамика сохранится, через миллионы лет Австралия может столкнуться с Евразийской плитой.

Это не новое явление — в прошлом австралийская территория уже была частью суперконтинента Гондваны.

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Тектонические плиты Земли постоянно двигаются, хотя этот процесс и незаметен в повседневной жизни. Но его последствия масштабны — меняется форма материков, возникают горы, землетрясения и даже современные технологии.

К примеру, из-за постепенного перемещения Австралии координаты GPS начали существенно отставать от реального расположения объектов. В 2017 году страна была официально перемещена на 1,8 метра на северо-восток, чтобы устранить погрешности в системах навигации.

Хотя формирование нового суперконтинента — это дело далеких геологических времен, уже сегодня движение Австралии влияет на науку, технологии и представления о динамике планеты.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили следы Большой Адрии, пропавшего континента, ставшего самым древним из всех известных на Земле.