Земля изнывает от жары: "эра кипения" на планете продлится 50 тысяч лет

В текущем году температурные рекорды были побиты как на суше, так и в океане. В результате на свет обрушились невероятные волны тепла, рекордные температуры и масштабные пожары. Ученые также предполагают, что 2023 год с 99% вероятностью станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Об этом пишет Science Alert.

Исследователи назвали множество планетарных симптомов, указывающих на то, что Земля вступила в новую эру, в частности:

масштабная вырубка лесов

быстрое увеличение количества плотин на самых больших реках

чрезмерный лов рыбы

нарушен азотный цикл планеты

быстрый рост выброса парниковых газов

Все эти факторы привели к тому, что наша планета достигла уровней невероятной климатической теплоты, наблюдавшейся в последний раз около 120 000 лет назад. При этом ученые ожидают, что в ближайшие столетия придет еще большее потепление, поскольку в силу вступают все новые обратные связи.

В новом исследовании ученые из Лестерского университета решили посмотреть, как это может произойти в геологическом масштабе времени. Для этого они взглянули на климатическую систему Земли через антропоценную призму.

Ученые использовали компьютерное моделирование и обнаружили, что эта нарушенная климатическая модель нашей планеты, которую ученые уже назвали "эрой кипения", продлится, по всей видимости, около 50 000 лет, а, возможно, и гораздо дольше.

Ранее ученые сообщили, что из-за изменения климата Земля приблизилась пересечь в этом веке ряд переломных точек, которые будут обозначать необратимый переход к новому состоянию экосистем на планете, даже при устранении приведшего к нему фактора.

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