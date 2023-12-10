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Земля изнывает от жары: "эра кипения" на планете продлится 50 тысяч лет

Земля изнывает от жары: "эра кипения" на планете продлится 50 тысяч лет

Земля вступила в эру "глобального кипения" / Фото: pixabay.com

Климатический кризис достиг беспрецедентного уровня.

В текущем году температурные рекорды были побиты как на суше, так и в океане. В результате на свет обрушились невероятные волны тепла, рекордные температуры и масштабные пожары. Ученые также предполагают, что 2023 год с 99% вероятностью станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Об этом пишет Science Alert.

Исследователи назвали множество планетарных симптомов, указывающих на то, что Земля вступила в новую эру, в частности:

  • масштабная вырубка лесов
  • быстрое увеличение количества плотин на самых больших реках
  • чрезмерный лов рыбы
  • нарушен азотный цикл планеты
  • быстрый рост выброса парниковых газов

Все эти факторы привели к тому, что наша планета достигла уровней невероятной климатической теплоты, наблюдавшейся в последний раз около 120 000 лет назад. При этом ученые ожидают, что в ближайшие столетия придет еще большее потепление, поскольку в силу вступают все новые обратные связи.

В новом исследовании ученые из Лестерского университета решили посмотреть, как это может произойти в геологическом масштабе времени. Для этого они взглянули на климатическую систему Земли через антропоценную призму.

Ученые использовали компьютерное моделирование и обнаружили, что эта нарушенная климатическая модель нашей планеты, которую ученые уже назвали "эрой кипения", продлится, по всей видимости, около 50 000 лет, а, возможно, и гораздо дольше.

Ранее ученые сообщили, что из-за изменения климата Земля приблизилась пересечь в этом веке ряд переломных точек, которые будут обозначать необратимый переход к новому состоянию экосистем на планете, даже при устранении приведшего к нему фактора.

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