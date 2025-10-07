Земля / © Pixabay

Реклама

Люди, как и все живые существа, находятся в непрерывном движении вместе с нашей планетой. Земля вращается вокруг своей оси и движется по орбите вокруг Солнца, но мы этого не замечаем.

Об этом сообщило издание Space.

Земля совершает полный оборот вокруг своей оси каждые 24 часа со скоростью около 1670 км/ч, а за год делает круг вокруг Солнца, двигаясь со скоростью примерно 107 тысяч км/ч. Несмотря на такие цифры, люди не чувствуют движения планеты, ведь оно происходит плавно, без толчков и внезапных изменений направления.

Реклама

Для сравнения — когда мы катаемся на карусели, наш мозг реагирует на ускорение и замедление, то есть на изменения скорости. Земля же движется равномерно. Даже когда скорость ее орбитального движения немного возрастает, когда планета ближе к Солнцу, или уменьшается, когда дальше — это происходит постепенно, поэтому организм не воспринимает таких изменений.

Другая причина, по которой мы не замечаем движения, заключается в отсутствии ориентиров в космосе. Когда человек едет в машине, он видит, как мимо проносятся деревья или дорожные знаки, и понимает, что движется. В космосе же подобных визуальных ориентиров нет. Звезды расположены на колоссальном расстоянии от Земли, поэтому кажутся неподвижными даже тогда, когда мы движемся относительно них со скоростью в тысячи километров в час.

Еще один фактор — гравитация. Она притягивает все на поверхности Земли к центру планеты, поэтому мы не «взлетаем» в космос, несмотря на то, что находимся в движении. Именно благодаря гравитации мы чувствуем стабильность и не замечаем, что движемся вместе с планетой.

Если бы Земля не вращалась вокруг своей оси, то одна ее половина постоянно была бы освещена Солнцем, а другая оставалась бы во тьме. Тогда на одной стороне планеты царил бы вечный день, а на другой — вечная ночь. Однако благодаря тому, что ось Земли наклонена, а сама планета движется вокруг Солнца, мы имеем смену времен года — разные части планеты получают разное количество солнечного света в течение года.

Реклама

Стоит отметить, что не только Земля находится в движении. Солнце также вращается вокруг центра нашей галактики Млечный Путь со скоростью сотни тысяч километров в час. Более того, сама галактика движется сквозь Вселенную, поэтому вся наша звездная система постоянно перемещается в пространстве.

Напомним, вечером 6 и 7 октября 2025 года жители Украины смогут наблюдать первое Суперлуние этого года, которое обещает стать самым ярким и самым впечатляющим за весь год.