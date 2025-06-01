Земля может исчезнуть из Солнечной системы: ученые описали сценарии катаклизма

Планета Земля / © Freepik

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Земля однажды может быть выброшена из Солнечной системы из-за непредсказуемой траектории звезды, которая будет проходить опасно близко. Это может произойти еще до того, как планету поглотит Солнце, превратившись в красного карлика.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Icarus.

Ученые исследовали эту возможность, использовав 2000 симуляций, проведенных с помощью системы Horizons от NASA, высокоточного инструмента отслеживания.

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Введя в эти модели пролетающие мимо звезды, ученые обнаружили, что такие столкновения могут снизить долгосрочную стабильность Солнечной системы примерно на 50%.

Эта нестабильность не является равномерной для всех планет, и некоторые из них более уязвимы, чем другие.

Среди всех планет Меркурий выделяется как наиболее нестабильный. Его орбита уже склонна к росту эксцентриситета, то есть со временем она становится более эллиптической. Эта природная нестабильность повышает вероятность столкновения Меркурия с Венерой или погружения в Солнце. Присутствие вблизи звезды-убийцы лишь усиливает этот риск.

Марс также сталкивается с относительно высоким риском выброса.

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Даже Плутон, который сейчас классифицируется как карликовая планета, имеет 3,9% шанс быть полностью выброшенным за пределы Солнечной системы.

Земля демонстрирует более низкий уровень нестабильности в этих симуляциях, но ее орбита становится все более уязвимой, если другая планета, дестабилизированная пролетом звезды, столкнется с ней или изменит ее траекторию.

Исследование четко разграничивает два типа орбитальных нестабильностей: те, что генерируются внутри Солнечной системы, и те, что вызваны внешним воздействием звезд.

По словам исследователей, "природа нестабильностей, обусловленных звездами, является более жестокой, чем тех, что обусловлены внутренними факторами". В случае пролетов звезд часто теряется несколько планет, причем такие последствия случаются примерно в половине случаев.

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Поразительным открытием исследования является то, что вероятность орбитальной нестабильности Земли, вызванной внешними столкновениями со звездами, в сотни раз выше, чем считалось ранее - это открытие существенно переосмысливает взгляд ученых на долгосрочную стабильность планетных систем.

Хотя такой сценарий разворачивается в течение следующих пяти миллиардов лет, исследование добавляет еще один уровень экзистенциальной уязвимости к нашей космической перспективе. Земле, возможно, не придется ждать, пока Солнце станет красным гигантом, чтобы столкнуться со своим концом.

Напомним, ранее астрономы обнаружили, что соседняя с Млечным Путем галактика - Малое Магелланово Облако - деформируется одновременно по двум осям