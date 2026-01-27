Земля может погрузиться в мерзлоту: ученые нашли, что запускает ледниковый период

Ледник / © unsplash.com

Даже далекий и значительно меньше Земли Марс может влиять на климат нашей планеты, в частности на условия, запускающие ледниковые периоды. К такому выводу пришли ученые после масштабного компьютерного моделирования движения планет в Солнечной системе.

Об этом сообщило издание Independent.

Новое исследование показало: гравитация Марса, несмотря на его меньшие размеры и массу, способна влиять на долговременные климатические циклы Земли, включая периоды оледенения. Расчеты компьютерных моделей свидетельствуют, что Красная планета участвует в формировании колебаний, которые определяют запуск ледниковых периодов.

Профессор планетарной астрофизики Калифорнийского университета Стивен Кейн заинтересовался темой после ознакомления с работами, которые намекали на возможное — хоть и мизерное — влияние Марса на изменение климата Земли.

«Я знал, что Марс имеет определенное влияние на Землю, но предполагал, что он крошечный. Я думал, что его гравитационное влияние будет слишком малым, чтобы его легко наблюдать в геологической истории Земли. Я будто решил проверить собственные предположения», — пояснил ученый.

Предыдущие геологические данные указывали, что изменения в осадочных слоях океанов могут отражать климатические циклы, связанные с Марсом. Чтобы проверить это, команда Кейна смоделировала поведение Солнечной системы на масштабных промежутках времени и проанализировала изменения орбиты и наклона Земли — ключевые элементы циклов Миланковича, от которых зависит начало и завершение ледниковых периодов.

В исследовании указано, что Земля пережила пять, или даже шесть больших ледниковых периодов, а нынешний — четвертичный — длится уже 2,6 миллиона лет. В то же время в рамках этих длительных фаз происходят более короткие циклы оледенения. Именно на них, по данным моделирования, Марс имеет особенно ощутимое влияние: один из таких циклов длится примерно 100 тысяч лет, другой — около 2,3 миллиона лет.

