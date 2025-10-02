- Дата публикации
Земля на 6 минут погрузится в тьму: астрономы готовятся к уникальному событию
Самое длительное солнечное затмение этого века имеет сверхвысокую научную ценность. Также это уникальное явление стимулировало развитие астрономического туризма.
Самое продолжительное полное солнечное затмение 21-го века состоится 2 августа 2027 года. В этот день тень от Луны пройдет через южную Испанию, Северную Африку и Ближний Восток, гарантируя астрономам возможность наблюдать уникальное событие в течение 6 минут 23 секунд в безоблачном небе.
Как пишет T4, полное затмение позволяет изучать солнечную корону — внешнюю, разреженную и чрезвычайно горячую атмосферу нашей звезды.
Когда диск Луны идеально закрывает Солнце, эта структура становится видимой с Земли. Поэтому ученые получат уникальную возможность изучать сложные магнитные поля, формирующие корону, исследовать потоки плазмы и фиксировать корональные выбросы массы — явления, непосредственно влияющие на космическую погоду и функционирование технологий на Земле.
Исключительность этого затмения заключается не только в его рекордной продолжительности, но и в чрезвычайно благоприятных условиях для наблюдения. Благодаря высокому положению Солнца в небе и прогнозируемым почти идеальным погодным условиям, особенно над Ливией и Египтом, где вероятность облачности в августе практически нулевая, астрономы ожидают получить данные беспрецедентного качества.
Ведущие научные организации, включая NASA, уже планируют масштабные исследовательские кампании, включающие развертывание наземных обсерваторий, калибровку космических приборов и тестирование новых моделей прогнозирования солнечной активности. Длительный период полной фазы позволит провести наблюдения с высоким разрешением, которые невозможно осуществить при других обстоятельствах.
Кроме научной ценности, будущее затмение уже стало глобальным культурным феноменом, стимулируя развитие астрономического туризма.
В частности, уже теперь любители зрелищ люди бронируют отели в египетском Луксоре, чтобы увидеть величественное астрономическое явление, которое вызвало трепет у жителей Древнего Египта.
Как известно, древние египтяне, будучи искусными астрономами, наблюдали за небом и, вероятно, документировали подобные события, интерпретируя их как божественные знаки.
