Земля на 6 минут погрузится в тьму: астрономы готовятся к уникальному событию

Самое длительное солнечное затмение этого века имеет сверхвысокую научную ценность. Также это уникальное явление стимулировало развитие астрономического туризма.

Самое продолжительное полное солнечное затмение 21-го века состоится 2 августа 2027 года. В этот день тень от Луны пройдет через южную Испанию, Северную Африку и Ближний Восток, гарантируя астрономам возможность наблюдать уникальное событие в течение 6 минут 23 секунд в безоблачном небе.

Как пишет T4, полное затмение позволяет изучать солнечную корону — внешнюю, разреженную и чрезвычайно горячую атмосферу нашей звезды.

Когда диск Луны идеально закрывает Солнце, эта структура становится видимой с Земли. Поэтому ученые получат уникальную возможность изучать сложные магнитные поля, формирующие корону, исследовать потоки плазмы и фиксировать корональные выбросы массы — явления, непосредственно влияющие на космическую погоду и функционирование технологий на Земле.

Исключительность этого затмения заключается не только в его рекордной продолжительности, но и в чрезвычайно благоприятных условиях для наблюдения. Благодаря высокому положению Солнца в небе и прогнозируемым почти идеальным погодным условиям, особенно над Ливией и Египтом, где вероятность облачности в августе практически нулевая, астрономы ожидают получить данные беспрецедентного качества.

Ведущие научные организации, включая NASA, уже планируют масштабные исследовательские кампании, включающие развертывание наземных обсерваторий, калибровку космических приборов и тестирование новых моделей прогнозирования солнечной активности. Длительный период полной фазы позволит провести наблюдения с высоким разрешением, которые невозможно осуществить при других обстоятельствах.

Кроме научной ценности, будущее затмение уже стало глобальным культурным феноменом, стимулируя развитие астрономического туризма.

В частности, уже теперь любители зрелищ люди бронируют отели в египетском Луксоре, чтобы увидеть величественное астрономическое явление, которое вызвало трепет у жителей Древнего Египта.

Как известно, древние египтяне, будучи искусными астрономами, наблюдали за небом и, вероятно, документировали подобные события, интерпретируя их как божественные знаки.

Напомним, недавно астрономы впервые наблюдали рождение планеты в режиме реального времени.

