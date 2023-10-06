Земля на грани выхода за пределы глобального потепления: ученые говорят, что все только начинается

Исследователи предполагают, что 2023 год в целом может стать самым жарким за всю историю человечества, если тенденция рекордных температур будет продолжаться. Известно, что средняя температура приземного воздуха в сентябре составляла 16,38 градуса по Цельсию, что на 0,93 градуса выше средней за месяц в период с 1991 по 2020 годы и на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда 2020 года.

Об этом пишет Science Alert.

Особенно ученых беспокоит то, что температурные рекорды, как правило, происходят с гораздо меньшим отрывом, ближе к одной десятой градуса. Ученые также отмечают, что этот показатель стал "наиболее аномально теплым месяцем" с 1940 года. Исследователи также предполагают, что 2023 год в целом может стать самым жарким за всю историю человечества, если тенденция рекордных температур будет продолжаться.

Однако это только начало, ученые считают, что тенденция к потеплению будет продолжаться и в следующем, 2024 году.

По словам ученого-климатолога и профессора Университета UCL в Лондоне Билла МакГуайра, "климат Земли вышел из-под контроля". В дальнейшем повышение температуры поверхности моря, вызванное изменением климата, повлечет за собой более экстремальные погодные явления — то есть штормы и наводнения будут только сильнее и, похоже, будут происходить чаще.

Кроме того, ученые обнаружили, что в дыму от лесных пожаров до сих пор неизвестны частицы, которые способны задерживать большое количество тепла, нагревая планету.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.

Ожидается, что из-за изменения климата в ближайшие годы лесные пожары станут более сильными и участившимися. А дым от них усугубит глобальное потепление.

"Обычно климатические модели игнорируют или отвергают органический углерод как незначительный против черного, когда речь идет о потеплении, но полевые наблюдения показывают другое", — отметил ведущий автор исследования Раджан Чакрабарт.

Ученые из проекта Climate Reanalyzer Университета Мену говорят, что день 4 июля 2023 года в среднем по миру был самым жарким днем за всю историю наблюдений. А потом больше двух недель каждый новый день ставил новый температурный рекорд. Теоретически, говорят ученые, таких всплесков жары не было уже около 125 тысяч лет.

Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения".

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