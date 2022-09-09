Земля находится на грани нескольких климатических катастроф: ученые бьют тревогу

Новое исследование показывает, что наша планета находится на грани нескольких климатических катастрофических переломных моментов.

Некоторые процессы на планете уже достигли точки невозврата из-за глобального повышения температуры на 1,1 градуса. Впереди нас ждут более катастрофические события из-за изменения климата.

Об этом пишет The Guardian.

По оценкам ученых, необратимые изменения из-за повышения температуры коснулись тающих ледников Гренландии, что привело к повышению уровня океана.

Также произошло нарушение течения Гольфстрим в Атлантическом океане, нарушился режим дождей, что приводит к засухам, а также начала резко таять богатая углеродом вечная мерзлота в разных уголках Земли.

Если температура повысится на 2 градуса, то мир ждет еще большее катастрофическое событие, считают ученые.

"Преодоление моментов, таких как участившиеся таяния ледников или таяние вечной мерзлоты и многое другое, означает, что нам срочно нужно задуматься о том, как сохранить подходящие для жизни условия на Земле до того, как станет слишком поздно", — отметил эксперт Рокстрем.

Ранее ученые предупредили, что из- за жары большая часть Земли может оказаться непригодной для жизни.

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