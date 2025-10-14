Земля не всегда была голубой: ученые сделали потрясающее открытие

Земля / © Pixabay

Современные космические снимки изобразили Землю как ярко-голубой шар с белыми вихрями облаков и зелеными континентами. Однако, согласно радикальной «гипотезе фиолетовой Земли», предложенной Шиладитьей Дассармой и Эдвардом Швитерманом, такой вид планета выглядела не всегда. Если бы мы перенеслись на 2,4 млрд лет назад, мы бы увидели мир, доминирующим цветом которого был мягкий фиолетовый оттенок.

Об этом пишет Т4.

Эта идея основывается на предположении, что первые фотосинтезирующие организмы были не зелеными, а пурпурными, и именно они придавали древним океанам сиреневую окраску.

Парадокс хлорофилла и элегантность ретиналя

Цвет почти всех современных растений и бактерий обусловлен хлорофиллом. Этот пигмент поглощает красный и синий свет, но отражает зеленый, несущий максимум солнечной энергии. Это всегда казалось эволюционно парадоксальным.

«Гипотеза фиолетовой Земли» предлагает объяснение: до появления сложного хлорофилла жизнь использовала более простой пигмент — ретиналь. В отличие от хлорофилла, ретиналь поглощает зеленый свет, а отражает фиолетовый и красный, создавая пурпурный цвет. Этот механизм до сих пор используется некоторыми древними микробами, например галобактериями, процветающими в бескислородных средах.

Эволюционный приоритет и «Большое кислородное событие»

Поскольку ретиналь более химически проще, он, вероятно, доминировал на ранней, бескислородной Земле. Эти фиолетовые микробы поглощали самую энергетическую зеленую часть спектра. Это оставило для других возникающих организмов только «крошки» — синие и красные длины волн. Именно в этой экологической нише и возник хлорофилл, адаптировавшийся использовать то, что оставалось доступным.

Переломный момент наступил 2,4 миллиарда лет назад во время Великого кислородного события. Тогда оснащенные хлорофиллом цианобактерии начали массово производить кислород, насытивший атмосферу и изменивший эволюционный ландшафт. Фиолетовая эпоха уступила место знакомой нам сине-зеленой планете.

Значение для поиска жизни во Вселенной

Эта гипотеза имеет огромное значение для астробиологии. Она доказывает, что жизнь не всегда должна быть «зеленой». Ища биосигнатуры на экзопланетах, ученые не должны ограничиваться только спектральным следом хлорофилла. Другие миры могут быть фиолетовыми, оранжевыми или даже черными, в зависимости от пигментов, доминирующих на их поверхности. История Земли является напоминанием о невероятном разнообразии жизни.

