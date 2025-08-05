Земля оборачивается быстрее: 5 августа станет одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Земля / © Pixabay

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Ученые предупредили, что во вторник, 5 августа, вращение Земли ускорится, что приведет к одному из самых коротких дней в истории.

Это изменение, вызванное гравитационным притяжением Луны, приведет к тому, что планета будет вращаться чуть быстрее на своих полюсах, сократив обычный 24-часовой день на 1,25 миллисекунды, пишет Daily Mail.

Хотя это изменение слишком мало, чтобы его заметили люди, эксперты говорят, что долгосрочные последствия могут быть катастрофическими.

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Ученые также отмечают, что неконтролируемое ускорение в конечном итоге приведет к катастрофическим последствиям.

Если вращение Земли продолжит ускоряться бесконтрольно, ученые предупреждают, что это может привести к катастрофическим последствиям по всему миру.

По мере ускорения вращения планеты центробежная сила станет отталкивать океанскую воду от полюсов к экватору.

Даже незначительное увеличение скорости на одну милю в час может поднять уровень моря на несколько дюймов в экваториальных регионах, что достаточно, чтобы затопить находящиеся на границе низко расположенные прибрежные города.

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В более экстремальных сценариях, когда Земля вращается на 100 миль в час быстрее, обширные территории вокруг экватора могут исчезнуть под водой, когда полярные моря продвинутся к югу.

Тем, кто выживет после наводнения, ученые предупреждают, что повседневная жизнь станет все более враждебной по мере изменения баланса планеты, что делает это, казалось бы, незначительное изменение гораздо более угрожающим, чем кажется.

Более быстрое вращение не только сократило бы день, но и могло повлечь за собой хаос в биологии человека.

Если вращение Земли продолжит ускоряться, солнечный день может сократиться до 22 часов, нарушив циркадные ритмы и фактически сместив внутренние часы каждого на два часа раньше, не давая времени на адаптацию.

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Такое нарушение не будет незначительным. Исследования показали, что даже небольшие изменения, такие как летнее время, связанные с всплесками сердечных приступов, инсультов и дорожно-транспортных происшествий. Постоянное смещение будет еще опаснее.

Астроном NASA доктор Стэн Оденвальд также предупредил, что погодные условия станут более экстремальными. По мере ускорения вращения планеты усиливается эффект Кориолиса, вызывающий вращение штормов.

«Ураганы будут вращаться быстрее и будут нести больше энергии», — пояснил доктор Оденвальд.

Эти минимальные отклонения во вращении Земли отслеживаются с помощью атомных часов, измеряющих время, подсчитывая колебания атомов в вакуумной камере.

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Это основа координированного универсального времени (UTC), глобального стандарта измерения времени.

Напомним, в июле 2025 года Земля пережила необычное явление — продолжительность суток в отдельные дни сократилась более чем на миллисекунду. 9, 10 и 22 июля день был на 1,3 миллисекунды короче стандартных 86 400 секунд.