Земля пересечет опасную границу: сколько времени есть у человечества

Земля приближается к критическому порогу, но человечество еще в силах ограничить долгосрочное потепление. Ученые прогнозируют, что 2024 год станет первым в истории, когда средняя температура планеты превысит порог в 1,5°C, если сравнить с доиндустриальным.

Об этом пишет Science Alert.

Планета неумолимо нагревается и это касается не только суши, но и океанов – они буквально закипают, как все живое в них. В зоне риска оказались тропические коралловые рифы, которые, как считается, содержат больше видов, чем любая другая экосистема планеты.

По сданным ученым, кораллы приспособились жить в определенном температурном диапазоне, а потому слишком высокие температуры в течение длительного периода времени могут обесцвечивать их. В конце концов, коралловые рифы могут просто умереть.

Прогнозы ученых свидетельствуют о том, что достижение температурного порога в 1,5°C приведет к гибели 99% рифов — эти экосистемы будут испытывать влияние невыносимой жары. Другие исследования также прогнозируют, что достижение порога в 1,5°C поставит под угрозу существование 15% всех обитающих в океане видов. Если мы преодолеем рубеж в 2,5 ° C, количество пострадавших видов увеличится вдвое.

При достижении порога в 1,5°C человечество рискует спровоцировать волны тепла настолько интенсивные, что они превзойдут способность человеческого тела охлаждаться. Планета может нагреться до такой степени, что человеческая физиология просто не выдержит таких температур.

Ученые отмечают, что в разных регионах планеты потепление происходит с разной скоростью, поэтому в некоторых странах этот порог может быть преодолен быстрее, чем в других.

Кроме того, планету ждут более катастрофические штормы и разрушение ледяных щитов.

Ранее ученые сообщили, что из-за изменения климата Земля приблизилась пересечь в этом веке ряд переломных точек, которые будут обозначать необратимый переход к новому состоянию экосистем на планете, даже при устранении приведшего к нему фактора.

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