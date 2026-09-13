Земля под Италией "расстегивается": ученые обнаружили 500-километровую зону странной деформации

Апеннины / © Википедия

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Под Италией ученые обнаружили зону протяженностью более 500 километров, которая может свидетельствовать о необычном движении глубоких слоев Земли. Исследователи предполагают, что под Апеннинами происходит процесс расслоения земной коры, похожий на «расстегивание молнии», из-за которого различные части горного хребта одновременно подвергаются противоположным деформациям.

Об этом пишет издание The Daily Galaxy.

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Речь идет об Апеннинах — горной системе, протянувшейся примерно на 1200 километров вдоль Итальянского полуострова. Их современное геологическое поведение долгое время оставалось загадкой для ученых: одни участки хребта растягиваются, в то время как другие продолжают сжиматься.

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Новое исследование связывает это явление с деламинацией — процессом, при котором плотная нижняя часть земной коры и прилегающая литосфера отделяются от верхней коры и погружаются в мантию.

Под поверхностью образуется своеобразный «шарнир»

Исследователи под руководством Стефано Тавани из Флорентийского университета проанализировали данные о землетрясениях, GPS-измерения, спутниковые радары и строение границы между земной корой и мантией, известной как поверхность Мохоровичича (Мохо).

В результате они обнаружили вдоль Апеннин зону протяженностью более 500 километров, где поверхность Мохо со стороны Тирренского моря перекрывает аналогичную поверхность со стороны Адриатического моря. По мнению ученых, такая структура может быть следствием отслоения нижней коры под горным хребтом.

Согласно их модели, процесс не происходит одновременно под всеми Апеннинами. Он продвигается вдоль своеобразного подвижного фронта — «шарнира» деламинации.

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Именно его перемещение может объяснить, почему в одном регионе земная кора растягивается, а в другом продолжает сжиматься.

Земная кора движется в противоположных направлениях

Сейсмические данные показали четкую разницу по обе стороны этого подвижного фронта. Позади него преобладают признаки растяжения земной коры, тогда как впереди продолжаются процессы сжатия.

Эту картину подтверждают и GPS-измерения. Они свидетельствуют о растяжении вдоль горного пояса примерно на 4 миллиметра в год, тогда как у внешнего края Апеннин фиксируется сжатие примерно на 2 миллиметра в год.

Таким образом, под Италией может происходить своеобразный «разрыв» глубоких слоев земной коры: одни части постепенно удаляются друг от друга, а другие продолжают сближаться.

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Учёные полагают, что именно этот механизм может объяснить загадочное сочетание растяжения и сжатия, наблюдаемое в Апеннинах.

Исследователи отмечают, что предложенная модель пока не является окончательной. Точная структура тектонической плиты, погружающейся под Апеннины, требует дальнейшего изучения. В то же время это открытие показывает, что даже горные системы, которые кажутся неподвижными в течение человеческой жизни, продолжают изменяться под воздействием глубоких процессов внутри Земли.

Напомним, что археологи в Чехии исследовали одно из древнейших ритуальных сооружений Центральной Европы. Оно старше Стоунхенджа более чем на тысячу лет и таило в себе необычные находки.

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