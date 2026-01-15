Турция / © pixabay.com

В Коньянском бассейне в Центральной Анатолии зафиксировали активное проседание земной поверхности — несмотря на то, что окружающее плато миллионы лет стабильно поднимается. Новое исследование, проведенное на основе спутниковых измерений GNSS и InSAR, подтвердило: оседание происходит именно в центральной части бассейна и не связано с движениями вдоль разломов.

Об этом сообщило издание The Times of India.

Ученые объединили спутниковые данные с сейсмическими изображениями, анализом силы тяжести и лабораторными моделями. Результаты указывают на процессы, происходящие из глубин литосферы. Под бассейном зафиксировали сейсмические аномалии на глубине 50-80 км — участок более плотной и холодной литосферы, которая может опускаться в мантию.

Такой механизм называют литосферным капельным потоком: когда более тяжелые нижние слои литосферы отрываются и погружаются вглубь, они способны «тянуть» кору вниз. Именно это, по выводам исследователей, и вызывает нынешнее проседание Коньянского бассейна. Подобные процессы ранее наблюдали в Сьерра-Неваде, на плато Альтиплано и Пуна.

В то время как все Центрально-Анатолийское плато остается поднятым — с толщиной коры до 40 км и средней высотой около 1,5-2 км — Коньянская впадина ведет себя иначе. Анализ рельефа показывает локальное снижение поверхности до 280 метров от расчетных значений.

Ученые отмечают: такой тип проседания может быть поздней фазой длительного процесса изменения литосферы, который формирует плато уже более 10 миллионов лет. Новые данные демонстрируют, что даже в «тихих» с тектонической точки зрения регионах глубинные процессы мантии продолжают влиять на рельеф.

