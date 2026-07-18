Земля погрузится в блекаут раньше чем считали до сих пор: ученые обнаружили фатальную "брешь" в защите планеты

Земля оказалась абсолютно беззащитной перед солнечным мегаштормом / © Pixabay

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Новое масштабное исследование доказывает, что последствия экстремальной космической погоды для нашей планеты были серьезно недооценены. Оказалось, что предполагаемый ранее верхний предел реакции Земли на сильнейшие магнитные бури является лишь следствием несовершенного сбора данных, а не реальным физическим барьером.

Об уязвимости современных технологий перед мощными геомагнитными возмущениями пишет Space.com.

Иллюзия безопасности и новые данные от NASA

Ранее большинство данных об экстремальных солнечных ветрах собирали космические аппараты вблизи точки Лагранжа, расположенной в 1,5 миллионе километров от Земли. Поскольку на таком огромном расстоянии мощный поток частиц немного слабеет перед столкновением с нашей планетой, у ученых возникла иллюзия безопасности. Казалось, что верхние слои земной атмосферы просто перестают реагировать на все более интенсивные космические бури.

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Чтобы проверить эту теорию, команда ученых проанализировала более миллиона измерений со спутников NASA, которые вращаются гораздо ближе к нашей планете. Там солнечный ветер непосредственно и в полную силу взаимодействует с магнитным полем Земли.

Эти новые наблюдения четко показали, что электрические токи в верхних слоях атмосферы продолжают постоянно расти вместе с усилением солнечной активности. Исследователи не нашли никаких признаков ранее предположенного «верхнего предела», что делает планету значительно более уязвимой к ударам из космоса.

Исторические катастрофы и солнечный максимум

История уже неоднократно демонстрировала разрушительную силу даже менее экстремальных космических штормов. Самая сильная зафиксированная геомагнитная буря 1859 года, известная как событие Каррингтона, вывела из строя телеграфные системы по всему миру. А мощный шторм 1989 полностью разрушил энергосеть канадского Квебека, оставив миллионы людей без света.

Сейчас этот вопрос приобретает особую актуальность, поскольку Солнце находится вблизи пика своего 11-летнего цикла, известного как солнечный максимум. В этот период на поверхности звезды значительно чаще появляются пятна, происходят вспышки и мощные выбросы корональной массы.

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Риск для связи и инфраструктуры

Совторник исследования из Ланкастерского университета Мария Волах отмечает, что обычно магнитное поле прекрасно защищает планету и превращает космическую погоду в полярные сияния или мелкие технические сбои. Однако в случае катастрофы, случающейся «раз в тысячу лет», современные технологии просто не выдержат этого удара.

Ученые отмечают, что невиданная ранее солнечная буря способна спровоцировать глобальные перебои в работе спутников, систем GPS, радиосвязи и энергосетей. Хотя исследователи не прогнозируют такой шторм в ближайшее время, они призывают мир пересмотреть оценки рисков и готовить инфраструктуру к худшим сценариям.

Напомним, через миллиарды лет Солнце продолжит расширяться и излучать все больше тепла. Впоследствии наша заря станет красным гигантом, изменившим баланс в климатической системе Земли, выжжет Землю и уничтожит человечество .

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