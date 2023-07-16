Земля повышает свои вибрации: что будет с человечеством

17 июля 2023 г. ожидается резонансное повышение вибраций нашей планеты. Это явление привлекло внимание ученых с 2000 года, когда с 7,83 Гц частота колебаний стремительно начала увеличиваться. 17 июня 2023 года она достигла отметки 190 Гц. Это значит, что наша Земля находится в процессе глобальных перемен – об этом свидетельствует стремительное повышение частоты Шумана, называемое пульсом или сердцебиением Земли. Как это повлияет на каждого из нас – читайте дальше.

Что такое частота Шумана

Резонанс Шумана – это низкочастотные волны, производимые вокруг Земли и равные 7,83 Гц. Волны образуются благодаря ударам 50 молний, которые ударяют ежесекундно из космоса в ионосферу. Это открытие совершил еще в 1958 году немецкий физик Винфрид Отто Шуман. Низкочастотные колебания распространяются между земной поверхностью и ионосферой и неосязаемы для человеческого уха. Стремительно увеличиваться частота колебаний начала с 2000 года, хотя до этого времени отметка веками составляла 7,83 Гц.

Воздействие низкочастотных волн на работу организма и мозга человека

В процессе изучения исследователи обнаружили также несколько видов низкочастотных волн при работе головного мозга человека: альфа-, бета-, тета- и дельта-волны. Ученые доказали, что альфа- и тета-волны могут синхронизироваться с частотой Шумана, то есть вибрациями нашей планеты. Человек в таком состоянии обладает чрезвычайными способностями и способен сам себя полностью исцелять от любых болезней: происходит ликвидация больных клеток и генерация новых.

Взаимосвязь между энергетикой планеты и человека

Если волны Шумана, синхронизируются с энергетикой человека, то не только планета, но и человек влияет на нее, вносит свой вклад в ее состояние. Украинский ученый Владимир Вернадский считал, что у людей есть общее энергетическое поле, подтверждая теорию К. Юнга о коллективном бессознательном.

Ученые уже давно научились измерять вибрации человека, зависящие от того, что он чувствует, какие у него мысли. Чем человек счастливее, тем выше его энергетические ритмы и более гармоничная связь с Землей. К примеру:

1) во время страха, агрессии или обиды колебания падают до 3,3 Гц;

2) в состоянии благодарности повышаются до 45 Гц, сердечной благодарности до +140 Гц;

3) при ощущении единения – 140 Гц;

4) высшую отметку имеет чувство любви – от 50 до +200 Гц.

Исследования и прогнозы ученых

Канадский профессор психологии Майкл Персинджер доказал, что людям избежать влияния вибраций земли невозможно, разве что построить стальной подземный бункер. То есть, человек взаимосвязан с Землей, и повышение вибраций планеты оказывает прямое влияние на его физическое и психологическое состояние. Прогнозируемо, что при взаимодействии с этими частотами человеческий организм будет исцеляться, гармония с природной средой позволит человеку предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Исцеление и улучшение общего состояния – это не единственное влияние вибраций Земли на организм. В результате совпадения частот работы мозга с частотой резонанса Шумана человек наделяется дополнительными способностями. Люди под влиянием этих частот обладают лучшими физическими и психологическими показателями: быстрее усваивают новую информацию, улучшается работа мозга и памяти, более уравновешены и устойчивы при серьезных нагрузках, в разы более продуктивны.

Что говорят психологи о повышении вибраций Земли

Психологи предполагают, что отныне уровень вибрационной частоты нашей планеты будет только повышаться. Поэтому сознание и энергетика человечества будет постоянно претерпевать изменения, находясь в процессах трансформации. Человек физически не сможет оставаться на низких вибрациях, постоянно находясь в состояниях стресса, тревоги или злобы. Прогнозируется, что низкие вибрации будут причинять физическую боль человеку, чтобы он становился сознательнее и добрее.

С 17 июня 2023 года человечество находится в процессе подъема, а это прежде всего колоссальная нагрузка для организма. Поэтому психологи советуют как можно чаще находиться в состоянии «здесь и сейчас», не беспокоиться о прошлом, а жить тем, что есть сегодня и заботиться о своем завтра. Тогда человек сможет быстрее адаптироваться к новым вибрациям Земли, почувствовать себя здоровее и счастливее.

Как применить ритмы Шумана себе на пользу

Ученые и психологи дают советы синхронизироваться с повышенными вибрациями Земли, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни на планете и улучшить свое физическое и психологическое самочувствие.

Стараться каждый день гулять на открытом воздухе. Прогулки в парке, в лесу, на берегу моря позволяют настроиться на гармонию с природой. Это поможет расслабиться, отключиться от обыденных дел и восстановить естественные вибрации тела.

Смотреть звезды. Звездное безграничное небо успокаивает и гармонизирует со вселенной.

Почаще делать медитации и слушать звуки на частоте Шумана. Сейчас в интернете можно найти кучу разных музыкальных каналов, где есть записи звуков с частотой 7,83 Гц.

Пытаться как можно больше находиться в состоянии покоя, любви и благодарности, что будет положительно влиять на общее состояние организма и окружающую среду.

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