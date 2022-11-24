Земля появилась гораздо раньше, чем считалось: новое исследование ученых

Новое исследование дальних звезд показывает, что планеты начинают свое формирование вместе с родительской звездой, а не через миллионы лет, как предполагалось.

Ранее предполагалось, что планеты не формируются вокруг звезды, пока она не достигнет определенного размера. Но новое исследование ученых из Кембриджского университета говорит о другом. Астрономы изучили одни из самых старых звезд во Вселенной и пришли к выводу, что звезды и окружающие планеты формируются одновременно.

Об этом пишет Forbes.

"Мы достаточно хорошо понимаем, как происходит процесс формирования планет, но когда начинается этот процесс — вот в чем вопрос. Целью нашего исследования было понять, начинается ли формирование планет очень рано, когда еще происходит формирование звезды, или все начинается через миллионы лет - после того, как звезда уже выросла?" – говорит Эми Бонсор из Кембриджского университета.

Ученым известно о том, что наша Солнечная система началась с формирования Солнца из газового облака 4,6 млрд лет назад. Считается, что планеты начали формироваться вокруг нашей звезды с диска, наполненного газом и пылью, за сотни миллионов лет. В частности, наша Земля, как предполагается, сформировалась 4,5 млрд лет назад.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

Фото: pixabay.com

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