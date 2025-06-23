Земля пожирает сама себя: часть земной коры "опускается" в ядро

Земля пожирает сама себя / © Unsplash

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Новое исследование выявило необычный тектонический процесс, происходящий под Центрально-Анатолийским плато в Турции. Часть земной коры там словно «стекает» вглубь недр планеты.

Об этом пишет The Daily Galaxy.

Это явление называется «литосферное копание» и достаточно редко. Оно добавляет новые знания к пониманию тектоники плит не только на Земле, но, возможно, и на других планетах, как сообщает The Daily Galaxy.

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Тайна бассейна Конья

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, сосредоточилось на бассейне Конья — обширной впадине в центральной Турции. Ученые использовали спутниковые и сейсмические данные и нашли там «кольцевую структуру», где кора будто проседает. Под бассейном обнаружили особые сейсмические сигналы и утолщенную кору. Это свидетельствует о том, что тяжелый материал собирается в верхней мантии.

Ведущий автор исследования, геофизик Джулия Андерсен из Университета Торонто, объяснила, что это указывает на «возможное рытье литосферы мантии». «сгусток» наконец-то отрывается, кора «отскакивает», и поверхность поднимается.

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Как медленное разрушение сменяет Турцию

Центрально-Анатолийское плато постепенно поднималось на миллионы лет, поднявшись примерно на один километр за последние 10 миллионов лет. Однако, в отличие от остального региона, бассейн Конья ведет себя иначе — он проседает примерно на 20 миллиметров в год. Это отличие заставило исследователей предположить, что в бассейне происходит вторичное «литосферное рытье», независимое от предыдущего подъема.

По словам Рассела Пискливеца, также из Университета Торонто, первое «капание» могло повлечь за собой «вторичные события» в других частях региона. Он объяснил, что «когда литосфера утолщается и стекает в мантию, на поверхности образуется впадина. Затем она поднимается, когда масса отрывается и погружается поглубже». Похоже, этот процесс повторяется, и теперь под Коньей формируется вторичное «капание».

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Исследование в лаборатории: имитация земной коры

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые воспроизвели процесс «капания» в лаборатории. Они использовали полидиметилсилоксан — липкий силиконовый полимер, имитирующий вязкость нижней мантии.

Исследователи поместили плотное «зерно» в слой верхней мантии, чтобы запустить процесс. Через 10 часов начала формироваться опускавшаяся вниз вязкая капля. Приблизительно через 50 часов возникло вторичное «капание». Ученые отметили, что даже без горизонтального движения оно смогло «втянуть кору вниз и создать впадину». Это явилось убедительным доказательством того, что такие процессы могут происходить отдельно, вертикально, глубоко под поверхностью.

Напомним, в трещинах, порах и пустотах земной коры скрывается так называемая глубинная биосфера — скрытый мир, до сих пор остававшийся почти неизученным. Глубоко под океаническим дном и в пустыне Атакамы обнаружены неизвестные экосистемы. Впервые в истории ученые обнаружили животную жизнь в глубинной биосфере планеты.