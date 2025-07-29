Земля превратилась в "снежок": ученые указали на вероятного виновника катастрофы

Ледники / © unsplash.com

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Около 720 миллионов лет назад Земля испытала один из самых экстремальных климатических периодов за всю свою историю. Температуры опустились ниже нуля даже на экваторе, а океаны замерзли. Планета превратилась в ледяной шар — явление, которое ученые называют «Земля-снежка». Причины этого глобального оледенения долгое время оставались предметом научных споров. Новое исследование предполагает, что решающим фактором могла стать вулканическая активность на территории современной канадской Арктики.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Исследователи из Гарвардского университета сосредоточили внимание на Великой магматической провинции Франклина, расположенной в районе северо-западной Гренландии и канадской Тики. Они провели моделирование климатических условий и химического выветривания, чтобы проверить гипотезу о влиянии масштабного извержения вулкана в этом регионе на глобальное охлаждение.

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Согласно результатам, извержение вулкана Франклин привело к массовому высвобождению свежих силикатных пород на поверхность. В процессе выветривания эти породы вступали в реакцию с углекислым газом в атмосфере, связывали его и сохраняли в форме твердых минералов. Это уменьшило концентрацию CO₂ — одного из главных парниковых газов — и привело к снижению температуры на планете.

Впрочем, только 10% компьютерных симуляций показали достаточное охлаждение, которое могло бы вызвать наступление периода «Земли-снежки» именно в этот исторический отрезок. То есть такой сценарий, по словам исследователей, возможен только при наличии нескольких дополнительных факторов. Один из них — тот факт, что климат на планете уже был прохладным перед началом вулканической активности.

Это, по мнению авторов, объясняет, почему позже аналогичные извержения в том же регионе не вызвали новых глобальных оледенений — в более теплые периоды то же геологическое событие не имело таких последствий.

Исследование не исключает и другие факторы, которые могли повлиять на резкое охлаждение, в частности изменения в орбите Земли или падение астероидов, но пока убедительных доказательств таких событий в указанный период не найдено.

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Напомним, Вашингтонский университет совместно с несколькими частными компаниями планировали в Калифорнии затемнить от солнца 10 тыс. кв. км земной поверхности. Все для сдерживания глобального потепления.