Земля превратится в Венеру: океаны закипят, а человечество погибнет

Ученые создали компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как парниковые газы могут очень быстро превратить любую обитаемую планету в адский мир, такой как Венера.

Об этом пишет Space.

В своем моделировании ученые создали обитаемую планету, похожую на Землю. Они обнаружили, что после начальных стадий изменения климата атмосфера, структура и облачный покров планеты значительно изменяются, что приводит к сильному парниковому эффекту. Если на Земле глобальная температура вырастет на несколько десятков градусов, это приведет к тому, что планета станет непригодной для жизни.

Как показало моделирование, сильный парниковый эффект может привести к тому, что планета превратится в горячую планету с температурой на поверхности до 1000 градусов Цельсия. Это примерно в 2 раза больше температуры на поверхности Венеры.

Слишком сильное повышение температуры, вызванное парниковым эффектом, может привести к испарению океанов, в результате чего в атмосферу попадет много водяных паров. И это приводит к еще более сильному парниковому эффекту.

Из-за сильного парникового эффекта наша планета станет непригодной для жизни. Земля может стать похожей на Венеру с ее очень плотными облаками, высокой температурой, и отсутствующими океанами.

Всего за несколько сотен лет на Земле температура повысится до 500 градусов. В результате все океаны на планете испарятся.

Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения". Из-за изменения климата Земля приблизилась пересечь в этом веке ряд переломных точек, которые будут обозначать необратимый переход к новому состоянию экосистем на планете, даже при устранении приведшего к нему фактора.

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