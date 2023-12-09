Земля приблизилась к переломным точкам изменения климата — неутешительный прогноз ученых

Глобальное потепление ускоряется быстрее, чем мы можем себе представить.

Из-за изменения климата Земля приблизилась пересечь в этом веке ряд переломных точек, которые будут обозначать необратимый переход к новому состоянию экосистем на планете, даже при устранении приведшего к нему фактора.

Отчет от более 200 ученых представили на 28-й Конференции ООН по изменению климата в Дубае, пишет Nature.

Компьютерное моделирование указало на 26 переломных точек, которые с потеплением климата Земля рискует пересечь. Среди них шесть касаются криосферы – ледникового покрова планеты.

С потеплением ледники Гренландии и Антарктиды рискуют растать, как и чаще станут точечные таяния ледников и вечной мерзлоты в разных регионах Земли. Еще 16 точек касаются биосферы – всех экосистем планеты.

В частности, глобальное потепление приведет к масштабным отмираниям деревьев в Амазонии и тайге, деградации саванн и пустынных регионов, перенасыщению органическими веществами озер, разрушению коралловых рифов, мангровых лесов и лугов морских трав. Еще четыре точки связали с циркуляцией воды в океанах и воздухом в атмосфере. Так, с изменением климата основные океанические течения могут ослабить, существенно повлияв на климат в тропических и субтропических регионах.

Изменения климата нанесут непоправимый вред не только биоразнообразию, но и людям.

Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения".

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