Земля разорвалась в прямом эфире: впервые зафиксирован разлом в реальном времени

Земля разорвалась во время мощного землетрясения

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В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, которое не только повлекло за собой масштабные разрушения и тысячи жертв, но и принесло мировой науке уникальное явление — видеозапись момента образования тектонического разлома. Это может стать первым в истории подтвержденным видеофактом, как поверхность земли мгновенно разрывается вследствие геологического процесса.

Об этом пишет Universe Space Tech.

Ролик опубликовал инженер Хтин Аунг. Его камера наблюдения на солнечной электростанции компании GP Energy Myanmar, расположенной недалеко от города Тази, зафиксировала все с точностью до секунды. В кадре видно, как во время первых толчков начинает дрожать металлическая конструкция ворот, а уже через несколько секунд земля разверзается — образуется трещина шириной 5–7 метров. Видео стало настоящей сенсацией в научных кругах.

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Это землетрясение связано с трансформным разломом Сагаинга — зоной, где тектонические плиты смещаются параллельно. Геологи давно знают о его активности, однако раньше не существовало реальных записей, показывающих именно момент разрыва. Как отметил сейсмолог Джон Видалле, «это исторический материал, которого нам всегда не хватало. Увидеть разрушение вживую — бесценно».

Дата публикации 14:51, 14.05.25 Количество просмотров 391 Земля разошлась в прямом эфире: впервые зафиксирован разлом в реальном времени

Сагаинг часто сравнивают с разломом Сан-Андреас в США, ведь оба имеют схожий механизм смещения плит. Однако именно сейчас у ученых есть уникальная возможность просмотреть процесс не с помощью расчетов или моделей, а на основе реального видео. Это открывает новые горизонты для понимания глубинных процессов, происходящих под нашими ногами.

Профессор Астер также обратил внимание на потенциал этой съемки: «У нас до сих пор много вопросов о том, как ведут себя разломы в первые секунды катастроф. Эти кадры могут пролить свет на механизмы, которые мы раньше могли только представить».

Эксперты уже работают над верификацией времени и места записи. В случае подтверждения эти кадры станут бесценным источником для геофизиков и лягут в основу многих научных статей и моделей. Мир впервые увидел, как образуется трещина в теле планеты — вживую.

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинские полярники зафиксировали мощное землетрясение.