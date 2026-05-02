Земля "разрывается пополам" под Тихим океаном: что происходит на самом деле

В Тихом океане ученые зафиксировали необыкновенное геологическое явление, которое может иметь серьезные последствия для планеты.

Как передает LADbible, речь идет о процессе, в ходе которого тектоническая плита фактически разрывается на части, что потенциально способно повлиять на сейсмическую активность и структуру земной коры.

Несмотря на громкие заголовки о «расколе Земли», ученые объясняют: речь не идет о мгновенной катастрофе. Однако происходящие под поверхностью процессы могут в долгосрочной перспективе привести к землетрясениям и вулканической активности.

Под земной корой расположены большие тектонические плиты, постоянно двигающиеся. В местах их столкновения формируются так называемые зоны субдукции – участки, где одна плита погружается под другую. Именно эти процессы являются ключевыми для геологического равновесия планеты.

Исследование показало, что у побережья острова Ванкувер плиты Хуан-де-Фука и Эксплорер погружаются под Североамериканскую плиту. В то же время эта зона субдукции ведет себя нетипично: вместо стабильного погружения одна из плит начала разрываться.

По словам ученых, они фактически просканировали недра Земли, что позволило детально рассмотреть этот процесс. Оказалось, что плита не просто двигается вниз, а постепенно разрушается, образуя меньшие сегменты и новые границы.

"Запуск зоны субдукции - это как попытка толкнуть поезд вверх, это требует огромных усилий", - пояснил доцент Луизианского государственного университета Брендон Шак. «Но как только она двигается, это будто поезд несется вниз, его невозможно остановить. Чтобы это остановить, нужно что-то драматическое, по сути, железнодорожная катастрофа».

Он также отметил, что это первый случай, когда исследователи смогли четко зафиксировать разрушение зоны субдукции в реальном времени.

«Это первый случай, когда у нас есть четкое представление о зоне субдукции, которая находится в процессе гибели», — сказал Шак. «Вместо того чтобы прекратить существование сразу, плита разрывается на части, образуя меньшие микроплиты и новые границы. Так что вместо большой железнодорожной катастрофы это похоже на наблюдение за тем, как поезд медленно сходит с рельсов, вагон за вагоном».

По оценкам ученых, протяженность разлома уже достигает примерно 75 километров и продолжает увеличиваться.

"Существует очень большой разлом, который активно разрывает плиту", - добавил он. "Она еще не оторвалась на 100 процентов, но уже почти".

Несмотря на это, ситуация не имеет критический вид. Данные свидетельствуют об относительно низкой сейсмической активности в некоторых районах.

«Как только часть полностью отрывается, она больше не влечет за собой землетрясений, поскольку породы больше не соединены между собой», — пояснил исследователь.

Ученые отмечают, что даже если процесс будет продолжаться, серьезные последствия могут проявиться только через миллионы лет. В то же время, новые данные помогут лучше понять жизненный цикл тектонических плит и механизмы, формирующие поверхность Земли.

