Земля снова проходит через поток метеоров: когда и как наблюдать пик

Ежегодно в середине декабря Земля проходит через поток метеоров, известный как Геминиды. Во время пика этого явления можно увидеть более 100 метеоров в час, и 2024 год не станет исключением.

Об этом сообщило издание Space.

Ежегодно в декабре Земля проходит сквозь облака обломков астероида (3200) Фаэтона, образующих метеорный поток Геминиды. Это необычный астероид, который ведет себя как комета, выбрасывая газообразный натрий, похожий на кометный хвост. Орбитальный период Фаэтона — 1,4 года, а наблюдаемые метеоры являются обломками этого астероида. Поток продолжается с середины ноября по конец декабря, и в этом году его пик приходится на ночь с пятницы на субботу.

Геминиды получили свое название от созвездия Близнецы, откуда они кажутся появляться на небе. Пик активности в этом году приходится на ночь с 13 на 14 декабря, когда можно будет наблюдать за метеорами с 22:00 до восхода Солнца. Однако на этот раз наблюдателям может мешать полная Луна, которая будет отражать много солнечного света. Это может затенить меньшие метеоры, но большие все-таки будут видны на небе.

Ученые советуют смотреть на самую темную часть неба, подальше от Луны, чтобы увидеть самые большие метеоры. Если не удастся увидеть пик, наблюдение за Геминидами можно продолжать до 24 декабря.

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