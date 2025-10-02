Земля стала темнее: исследование NASA выявило дисбаланс в отражении солнечного света

Земля / © Pixabay

Земля с 2001 по 2024 год стала темнее, отражая все меньше солнечного света. При этом ученые обнаружили ранее неизвестное неравенство: падение отражательной способности (альбедо) значительно более выражено в Северном полушарии.

Об этом пишет Phys.org.

Неравномерная потеря энергии

Анализ спутниковых данных показал, что в целом Южное полушарие в среднем получает лучистую энергию в верхних слоях атмосферы, тогда как в Северном полушарии наблюдается чистая потеря энергии.

Хотя ранее считалось, что дисбаланс компенсируется атмосферной и океанической циркуляцией, новое исследование опровергает это. Снижение отражательной способности в Северном полушарии оказалось настолько значимым, что компенсационные механизмы не смогли полностью устранить возникшую за последние два десятилетия разницу.

Хотя обнаруженное отклонение в 0,34 Вт/м² за десятилетие может показаться небольшим, исследователи отмечают, что это значение статистически значимо для глобальной системы.

Две главные причины затемнения Севера

Различия в развитии событий в северном и южном полушариях объясняются двумя основными факторами:

Изменения поверхности: Уменьшение концентрации морского льда и снежного покрова в Северном полушарии. Поскольку лед и снег отражают больше солнечного излучения, чем темная вода или камни, их потеря напрямую способствует "потемнению" планеты. Снижение загрязнения (Аэрозоли): В Северном полушарии, благодаря мерам защиты окружающей среды, принятым в Европе, США и Китае, загрязнение мелкодисперсными частицами (аэрозолями) значительно снизилось. Поскольку аэрозоли действуют как ядра конденсации для образования облаков, отражающих солнечное излучение, их уменьшение привело к меньшему отражению света.

Напротив, в Южном полушарии количество аэрозолей возросло из-за лесных пожаров в Австралии и извержения вулкана Хунга-Тонга в южной части Тихого океана в 2021 и 2022 годах.

Последствия для климатических моделей

Ученые подчеркнули, что ранее они предполагали, что изменения в облачности будут компенсировать отличия в затемнении между двумя полушариями. Однако это исследование предполагает, что роль облаков в поддержке симметрии полушарий может быть ограничена. Понимание этих сложных взаимосвязей критически важно для дальнейшего совершенствования климатических моделей и более точного прогнозирования глобального изменения климата.

