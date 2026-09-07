Земля стала вращаться быстрее: ученые готовят историческое изменение мирового времени

Время больше не будут привязывать к вращению Земли / © Фото из открытых источников

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Международное бюро мер и весов может уже в октябре 2026 г. рассмотреть вопрос об изменении принципа определения мирового времени. Речь идет о возможном отказе от высокосных секунд, которые используют для согласования сверхточного атомного времени с вращением Земли.

Об этом пишет британская The Times.

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Почему возникла проблема со временем

На протяжении веков длительность суток фактически определялась вращением Земли вокруг своей оси. Однако развитие технологий изменило подход к измерению времени. Сегодня для этого используют очень точные атомные часы, работа которых основывается на колебаниях атомов цезия.

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Проблема состоит в том, что скорость вращения Земли не является абсолютно стабильной. На него влияют, в частности, атмосферные процессы, движение океанов и изменения во внешнем ядре планеты.

Поэтому астрономическое время и атомное время постепенно расходятся. Чтобы поддерживать их соответствие, в 1972 году были введены высокосные секунды. За следующие 54 года к всемирному координированному времени UTC добавили 27 секунд.

Теперь ситуация изменилась.

Земля начала вращаться быстрее

Ранее учёные преимущественно исходили из того, что вращение планеты постепенно замедляется. Однако в последние годы Земля в отдельные периоды оборачивается несколько быстрее.

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Если такая тенденция сохранится, может возникнуть беспрецедентная ситуация: для согласования двух систем измерения времени придется не прибавлять, а вычесть одну секунду.

Для человека такое изменение останется практически незаметным. Компьютерные системы могут оказаться значительно чувствительнее к ней.

Научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнам Шемар объяснил, что значительная часть программного обеспечения рассчитана на положительные скоростные секунды.

«Многие компьютерные программы предполагают, что все высокосные секунды имеют положительное значение, поэтому их придется переписывать», — сказал он.

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По его словам, именно вычитание секунды может повысить риск «серьезного технологического сбоя».

Потенциальные последствия могут относиться к телекоммуникациям, электросетям, спутниковым системам и другим технологиям, для работы которых критически важна точная синхронизация времени.

Высокоскоростные секунды могут отменить

Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на Генеральной конференции по мерам и весам в Версале в октябре 2026 года.

Один из предложенных вариантов предусматривает полный отказ от использования скоростных секунд от 20 мая 2027 года.

В таком случае атомное время больше не будут корректироваться под каждое изменение скорости вращения Земли. Разница между двумя системами будет постепенно расти.

По оценке Шемара, наконец разрыв между атомным временем и временем, связанным с вращением планеты, может достичь одного часа. В то же время для накопления такой разницы может потребоваться минимум тысяча лет.

Напомним, учёные выяснили, что поможет прожить дольше. Специалисты определили временной промежуток, ассоциировавшийся с лучшими показателями долголетия.

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