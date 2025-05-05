Земля станет огненным шаром: что говорил Стивен Хокинг о финале человеческой цивилизации

Когда Земля станет огненным шаром / © Unsplash

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Известный астрофизик Стивен Хокинг сделал предупреждение о превращении Земли в «огромный огненный шар». Он говорил, что это произойдет к 2600 году.

Об этом говорится в New York Post.

Прогнозы Стивена Хокинга

Прогнозы крупного астрофизика по поводу будущей судьбы Земли привлекли значительное внимание ведущих научных учреждений. Особенно тревожно было предупреждение Хокинга о превращении нашей планеты в «огромный огненный шар», которое даже получило подтверждение обоснованности основных проблем со стороны NASA.

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Перед своей смертью в 2018 году Стивен Хокинг выступил с поразительным прогнозом по поводу будущего Земли. В ходе саммита Tencent WE 2017 года в КНР ученый предупредил, что Земля может стать «гигантским огненным шаром» до 2600 года.

Этот тревожный сценарий основан не на мистических видениях, а на глубоком научном анализе современных моделей потребления ресурсов человечеством и деградации окружающей среды.

Основные беспокойства Хокинга были сосредоточены на проблемах экспоненциального роста населения и истощения ресурсов планеты.

«К 2600 году Земля превратится в гигантский огненный шар. Человечество должно разработать планы о том, как покинуть планету, иначе нам грозит исчезновение», — заявил он тогда.

Физик объяснил, что дальнейший рост населения неизбежно приведет к неустойчивой плотности, изобразив будущее, где люди будут буквально стоять «бок о бок» по всему земному шару.

Напомним, ранее речь шла о находке в записях Ньютона. Там речь шла о предвидении даты конца света.

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