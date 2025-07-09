Земля трещит изнутри: ученые предупредили мир о приближении новых глобальных катаклизмов

Вулкан / © Associated Press

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Таяние ледников из-за глобального потепления способно вызвать извержения вулканов. Ледяной щит, который до сих пор давил на подземные магматические камеры, стремительно исчезает — и это ослабляет «крышку», которая сдерживала магму от выхода на поверхность.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Исследователи проанализировали историю вулкана Мочо-Чошуенко в Чили, применив методы радиоизотопного датирования. Установлено, что примерно от 26 до 18 тысяч лет назад этот вулкан оставался спокойным, поскольку его вершину укрывал ледник толщиной до 1,5 километра. В этот период магма накапливалась на глубине 10-15 км.

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Впрочем, около 13 тысяч лет назад лед начал таять. Уменьшение давления на магматическую систему привело к высвобождению газов, которые вызвали извержение.

Ученые считают, что аналогичные процессы могут произойти уже в наше время. Наибольшую угрозу фиксируют в Западной Антарктиде, где подо льдом — более 100 вулканов. Если таяние продолжится нынешними темпами, первые извержения возможны уже в ближайшие десятилетия.

Также в зоне риска — вулканические области Северной Америки, России и Новой Зеландии.

Кроме непосредственной опасности, новые извержения могут привести к глобальным изменениям. В краткосрочной перспективе вулканическая пыль в атмосфере может снизить температуру на планете. В то же время массовые или частые извержения будут способствовать увеличению выбросов парниковых газов, что только усилит изменение климата. Это создает опасный замкнутый круг: потепление тает лед, таяние вызывает извержения, а те — новые парниковые выбросы.

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Ранее исследования уже показали, что даже в случае стабилизации температуры ледники могут потерять до 40% массы. При неблагоприятном сценарии эти потери будут достигать 80%.

Стоит отметить, что более 250 миллионов лет назад Земля оказалась в «адской теплице» на миллионы лет из-за извержения вулканов.

Напомним, вторые сутки в Индонезии продолжается извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Образовалось большое облако лавы и пепла, что привело к отмене рейсов и закрытию школ.